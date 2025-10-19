„ფერი არ იყოს წითელი ან ყვითელი“ – 4 ჯიპს ყიდულობს აჭარის უმაღლესი საბჭო, გამოყოფილია 289 ათასი ლარი

აჭარის უმაღლესი საბჭო 4 ავტომობილს იყიდის. II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილების შესაძენად კი ბიუჯეტიდან 289 ათას 760 ლარია გათვალისწინებული, ანუ ერთი ავტომობილისთვის 72 440 ლარი. ავტომობილების შესყიდვაზე უმაღლეს საბჭოს ტენდერი აქვს გამოცხადებული.
„შემოთავაზებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები უნდა იყოს ერთი და იმავე ბრენდისა და მოდელის, ახალი, არაუადრეს 2025 წლის გამოშვება, მარცხენა საჭიანი, ექსპლუატაციაში არმყოფი [გარბენი არაუმეტეს 500კმ], ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო და განბაჟებული. ამასთან, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს ავტომანქანების შემსყიდველზე გადაფორმება“, – წერია ტენდერის პირობებში.
ამასთან, ავტომობილების ფერი არ უნდა იყოს ყვითელი ან წითელი.
უმაღლესი საბჭოს სატენდერო კომისიის ოქმში აღნიშნულია, რომ ავტომობილების შესყიდვის საკითხი შეთანხმებულია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან.
უმაღლესი საბჭოს მიერ შესასყიდი II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის მახასიათებლები
უმაღლესი საბჭოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 21 ოქტომბერს დაიწყება და სამ დღეში, 24 ოქტომბერს დასრულდება.
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიწოდება და შემსყიდველის სახელზე გადაფორმება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2025 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით“, – აღნიშნულია ტენდერის პირობაში.
