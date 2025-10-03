სიახლეები

სოლიდარობის თემი მუშაობას აჩერებს „ოცნების“ რეპრესიული პოლიტიკის გამო

03.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სოლიდარობის თემი“ მუშაობას აჩერებს.

ამის შესახებ ორგანიზაციამ განცხადება დღეს, 3 ოქტომბერს, ფეისბუქზე გაავრცელა.

როგორც „სოლიდარობის თემი“ აცხადებს, მათი შეჩერება უკავშირდება „ქართული ოცნების“ რეპრესიული პოლიტიკას.

ორგანიზაციის განცხადებით, სოლიდარობის თემი მუშაობას განუსაზღვრელი ვადით წყვეტს.

„მადლობა ჩვენს თითოეულ მხარდამჭერსა და თანამოაზრეს.

გუნდი ვრჩებით ორგანიზაციის ღირებულებების ერთგული და გავაგრძელებთ საქართველოში დემოკრატიისთვის ბრძოლას“, – ნათქვამია განცხადებაში.

„სოლიდარობის თემი“ რამდენიმე წლის წინ, მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა დააარსეს.

აშუქებდნენ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში არსებულ პრობლემებს – საუბრობდნენ მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებზე, მუსლიმი თემის ინტეგრაციაზე, ქალების უფლებებზე და სოფლად მცხოვრები ადამიანების გამოწვევებზე.

ასევე „სოლიდარობის თემმა“ კვლევა ჩაატარა აჭარაში მუსლიმური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ და აღწერა მათი კრიტიკული მდგომარეობა.

ორგანიზაცია მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას და აპროტესტებდა „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ რუსულ კანონებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
