სოლიდარობის თემი მუშაობას აჩერებს „ოცნების“ რეპრესიული პოლიტიკის გამო

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სოლიდარობის თემი“ მუშაობას აჩერებს.
ამის შესახებ ორგანიზაციამ განცხადება დღეს, 3 ოქტომბერს, ფეისბუქზე გაავრცელა.
როგორც „სოლიდარობის თემი“ აცხადებს, მათი შეჩერება უკავშირდება „ქართული ოცნების“ რეპრესიული პოლიტიკას.
ორგანიზაციის განცხადებით, სოლიდარობის თემი მუშაობას განუსაზღვრელი ვადით წყვეტს.
„მადლობა ჩვენს თითოეულ მხარდამჭერსა და თანამოაზრეს.
გუნდი ვრჩებით ორგანიზაციის ღირებულებების ერთგული და გავაგრძელებთ საქართველოში დემოკრატიისთვის ბრძოლას“, – ნათქვამია განცხადებაში.
„სოლიდარობის თემი“ რამდენიმე წლის წინ, მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა დააარსეს.
აშუქებდნენ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში არსებულ პრობლემებს – საუბრობდნენ მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებზე, მუსლიმი თემის ინტეგრაციაზე, ქალების უფლებებზე და სოფლად მცხოვრები ადამიანების გამოწვევებზე.
ასევე „სოლიდარობის თემმა“ კვლევა ჩაატარა აჭარაში მუსლიმური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ და აღწერა მათი კრიტიკული მდგომარეობა.
ორგანიზაცია მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას და აპროტესტებდა „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულ რუსულ კანონებს.