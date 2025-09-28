„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წყალდიდობის შედეგად რამდენიმე სოფელი მთლიანად დაიტბორა. როგორც ადგილობრივი მოსახლე „ბათუმელებს“ ეუბნება, ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სოფელ უზუნთალაში, კაბალსა და განჯალოში.
ფერი აღაჯანოვა სოფელ უზანთალაში ცხოვრობს. ის გვიყვება, რომ წყალმა სახლებში შეაღწია, რის შედეგადაც მოსახლეობას ფქვილი და სხვა საკვები პროდუქტები გაუფუჭდა.
აღნიშნულ სოფლებში მოსახლეობა სასმელი წყლისთვის ჭას იყენებს. ფერი ისმაილოვას თქმით, ადიდებული წყალი ჩავიდა სასმელ ჭებშიც, რის გამო, წყალი სასმელად უვარგისი გახდა, -„მღვრიე და დაბინძურებულია“-ამბობს ფერი აღაჯანოვა.
ის ამ ფაქტის მასახველ კადრებს ფერი სოციალურ ქსელშიც ავრცელებს.
მისი თქმით, მოსახლეობა დარჩენილია გზის, საკვების და გაზის გარეშე. დატბორილ სოფლებში ამ დრომდე არ გამოჩენილან ადგილობრივი თვითმმართელობის წარმომადგენლები. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
„ისეთი მდგომარეობაა, ზოგიერთი მოსახლე სახლებშიც კი ვეღარ შედის. წყალი მუხლამდეა. დაიტბორა ყველაფერი. დღეს შედარებით დაიკლო წყლის დონემ, თუმცა მდგომარეობა მაინც მძიმეა. ჩვენ ფრინველებს ვუვლით და ამით ვირჩენთ თავს. ახლა ეს ფრინველები და პირუქყვიც წყალმა წაიღო. ალბათ ცოცხლები აღარ არიან.
ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა 4 სოფელში, სადაც გათიშულია გაზიც. შეშა სველია და არც ინთება. დაახლოებით 10-15 სახლია, სადაც ადამიანები შესვლას ვერ ახერხებენ.
მოსახლეობას ყველაფერი გაუფუჭდა. მათ შორის ზამთრისთვის შენახული საკვები. ვრეკავთ 112-ზეც, გვეუბნებიან, რომ „მოვალთ“, მაგრამ ჯერ არ გამოჩენილან“-გვეუბნება ფერი აღაჯანოვა.
