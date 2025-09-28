მთავარი,სიახლეები

„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს

28.09.2025 •
„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წყალდიდობის შედეგად რამდენიმე სოფელი მთლიანად დაიტბორა. როგორც ადგილობრივი მოსახლე „ბათუმელებს“ ეუბნება, ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სოფელ უზუნთალაში, კაბალსა და განჯალოში.

ფერი აღაჯანოვა სოფელ უზანთალაში ცხოვრობს. ის გვიყვება, რომ წყალმა სახლებში შეაღწია, რის შედეგადაც მოსახლეობას ფქვილი და სხვა საკვები პროდუქტები გაუფუჭდა.

აღნიშნულ სოფლებში მოსახლეობა სასმელი წყლისთვის ჭას იყენებს. ფერი ისმაილოვას თქმით, ადიდებული წყალი ჩავიდა სასმელ ჭებშიც, რის გამო, წყალი სასმელად უვარგისი გახდა, -„მღვრიე და დაბინძურებულია“-ამბობს ფერი აღაჯანოვა.

ის ამ ფაქტის მასახველ კადრებს ფერი სოციალურ ქსელშიც ავრცელებს.

ლაგოდეხში სამი სოფელი დაიტბორა. მოსახლეობა შველას ითხოვს.

მისი თქმით, მოსახლეობა დარჩენილია გზის, საკვების და გაზის გარეშე. დატბორილ სოფლებში ამ დრომდე არ გამოჩენილან ადგილობრივი თვითმმართელობის წარმომადგენლები. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.

წყალმა შეაღწია საცხოვრებელ სახლებში/სოფელი უზუნთალა.

„ისეთი მდგომარეობაა, ზოგიერთი მოსახლე სახლებშიც კი ვეღარ შედის. წყალი მუხლამდეა. დაიტბორა ყველაფერი. დღეს შედარებით დაიკლო წყლის დონემ, თუმცა მდგომარეობა მაინც მძიმეა. ჩვენ ფრინველებს ვუვლით და ამით ვირჩენთ თავს. ახლა ეს ფრინველები და პირუქყვიც წყალმა წაიღო. ალბათ ცოცხლები აღარ არიან.

ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა 4 სოფელში, სადაც გათიშულია გაზიც. შეშა სველია და არც ინთება. დაახლოებით 10-15 სახლია, სადაც ადამიანები შესვლას ვერ ახერხებენ.

მოსახლეობას ყველაფერი გაუფუჭდა. მათ შორის ზამთრისთვის შენახული საკვები. ვრეკავთ 112-ზეც, გვეუბნებიან, რომ „მოვალთ“, მაგრამ ჯერ არ გამოჩენილან“-გვეუბნება ფერი აღაჯანოვა.

ვიდეო:

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„უშუქოდ ვართ მეორე დღე, გზაც პრობლემაა“ – მაჭახლის ხეობის მცხოვრები
„უშუქოდ ვართ მეორე დღე, გზაც პრობლემაა“ – მაჭახლის ხეობის მცხოვრები
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ერთ ქალაქში ჰაერის ტემპერატურამ 55 გრადუსს მიაღწია
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ერთ ქალაქში ჰაერის ტემპერატურამ 55 გრადუსს მიაღწია

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 აპრილი

უკრაინამ შავ ზღვაში გაზის კოშკს დაარტყა, რომელსაც რუსეთი სამხედრო მიზნებისთვის იყენებდა

„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს 28.09.2025
„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს
„არა, მოღალატე მთავრობას!“- დღეს თბილისში კურიერების საპროტესტო მარში გაიმართება 28.09.2025
„არა, მოღალატე მთავრობას!“- დღეს თბილისში კურიერების საპროტესტო მარში გაიმართება
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 28.09.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი 28.09.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი
ვინ აანონსებს „ზედმეტი ახალგაზრდების“ ემიგრაციაში გაშვებას და რამდენად გამოუვათ – ინტერვიუ 27.09.2025
ვინ აანონსებს „ზედმეტი ახალგაზრდების“ ემიგრაციაში გაშვებას და რამდენად გამოუვათ – ინტერვიუ
„გიერთდებით, თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში“- აშშ-ს საელჩო აფხაზეთის ომზე 27.09.2025
„გიერთდებით, თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში“- აშშ-ს საელჩო აფხაზეთის ომზე