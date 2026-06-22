მოსახლეობის აღწერის შედეგებით, საქართველოში 3 929 581 ადამიანი ცხოვრობს

დღეს, 22 ივნისს, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2024 წლის მოსახლეობის საყოველთა აღწერის შედეგები წარმოადგინა. საქსტატის ინფორმაციით, აღწერის შედეგების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვრობა 2024 წელს 3 929 581 ადამიანით განისაზღვრა.
ამავე წყაროს ცნობით, 2014 წელთან შედარებით, მოსახლეობის რიცხოვრობა გაზრდილია 5,8%-ით. „რიცხობრივ გამოსახულებაში ეს გახლავთ 216 000 კაცი“.
მოსახლეობის 52% ქალია, ხოლო 48% კაცი. აღწერის შედეგების მიხედვით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში ხოლო 38% სოფლად.
ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%-ით.
თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34% და დედაქალაქის მთლიანი მოსახლეობა შეადგენს მილიონ 331 485 კაცს. რაც 222 768 ადამიანით აღემატება 2014 წლის მონაცემებს.
54%-ით გაიზარდა მოსახლეობა ბათუმშიც. 153 ათასიდან გაიზარდა და შეადგენს 235 668 კაცს.
საქსტატის მონაცემებით, მოსახლეობა გაიზარდა აჭარაში და ქვემო ქართლში, დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენციაა.
ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ: მაღალმთიანი აჭარის, ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები.
აღწერის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის 96,1 ანუ 3 მილიონ 775 ათასი კაცი, საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8 865 კაცი ორმაგი მოქალაქეობის მქონეა.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3,4 პროცენტია, რაც 134 ათას კაცს შეადგენს. მათ შორის, 1063 მოქალაქეობის არმქონე პირია.
ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37 715 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის 1%-ს შეადგენს.
23 925 ინდოეთის მოქალაქეა, 11 542 უკრაინის, 8 309 აზერბაიჯანის, 5 381 სომხეთის მოქალაქეა.
არაბი ეროვნების მოსახლეობა 609 კაციდან 12 533 კაცამდე, ბელარუსელთა რიცხოვნობა 431 კაციდან 4 558 კაცამდე, ხოლო ირანელთა რიცხოვნობა 217 კაციდან 4 304 კაცამდე გაიზარდა.