კობახიძე ირწმუნება, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი 2000 ლარია

12.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ პრემიერი, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ეკონომიკის ზრდა საქართველოში შემოსავლებზე პირდაპირი აისახება და საშუალო ხელფასი ქვეყანაში 2000 ლარია.

ამავე დროს, კობახიძე ამბობს, რომ საქართველოში 350 000 ადამიანი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს.

„ჩვენ 2012 წელს საშუალო ხელფასი დაგვხვდა 715 ლარი და უკვე 2000 ლარს გადასცდა ეს მაჩვენებელი. ჩვენი პროგრამული მიზანია, რომ 2028 წელს მივაღწიოთ 3500 ლარს.

თუ შევინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის ამ ტემპს, 3500 ლარი არის აბსოლუტურად რეალური მაჩვენებელი. ხელფასების და დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა, 200 000 ახალი სამუშაო ადგილი, ეს იყო ჩვენი საპროგრამო დაპირება და ოთხ წელიწადში ესეც არის შესაძლებელი.

რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ გვაქვს უამრავი გამოწვევა, ჯერ კიდევ 2024 წლის მონაცემებით სიღარიბის მაჩვენებელი არის 9,4%, რაც ძალიან ბევრია. საუბარია დაახლოებით 350 000 ადამიანზე, რომელიც ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა.

ჩვენი მთავარი ეროვნული ამოცანაა სიღარიბის განულება ჩვენს ქვეყანაში“ – განაცხადა კობახიძემ გადაცემა „იმედი LIVE-ში“, 11 სექტემბერს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
