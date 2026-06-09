„ბატონი ბიძინა მოისმენს“ – კობახიძის პასუხი ივანიშვილის საქებად გამართულ ბრიფინგზე

„ქვეყანაში ერთმმართველობის თუ ერთი კაცის მმართველობის მოდელზე აქამდეც ბევრჯერ გაგიგიათ ალბათ, თუმცა გუშინდელი დებატების გამოხმაურება გადაწყვიტეთ ბრიფინგით. ეს თქვენი სურვილი იყო თუ ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული გადაწყვეტილებაა? – ჰკითხა ირაკლი კობახიძეს დღეს, 9 ივნისს, ჟურნალისტმა, საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე.
კობახიძე ირწმუნება, რომ დღეს გამართული ბრიფინგის იდეა მისი იყო და ამაზე ივანიშვილის მითითება არ ყოფილა, თუმცა მთელი საათის განმავლობაში ირაკლი კობახიძე საუბრობდა ფაქტობრივად მხოლოდ ივანიშვილზე და მის დამსახურებებზე.
„ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, ეს არ იყო მხოლოდ გუშინდელი დებატების შედეგი, ეს ბრიფინგი დაგეგმილი მქონდა მანამდეც.
ბუნებრივია, დიდი ხანია გვესმის ერთმმართველობაზე, ავტოკრატიაზე, ივანიშვილის რეჟიმზე და ასე შემდეგ. ასეთი ტერმინები გამოიყენება, თუმცა როცა ფაქტებით ვსაუბრობთ ვერაფერს გვიპირისპირებენ. მე გადავწყვიტე სისტემურად, ფაქტებით მეჩვენებინა საზოგადოებისთვის ის, რაც არის რეალობა.
ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მოისმენს დღეს ამ ბრიფინგს, რომელიც ჩავატარე. როგორც მთავრობის მეთაურმა, მე ჩავთვალე თავი ვალდებულად საზოგადოების წინაშე, რომ განმემარტა მმართველობის ის მოდელი, რომელიც დღეს მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში და საზოგადოებას განვუმარტე მკაფიოდ ის, რომ საქართველოში პროცესები იმართება კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად.
ასევე, საზოგადოებას განვუმარტე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის როლი, რომელიც არის მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პოლიტიკური საბჭოს წევრი, რომლის რჩევებსაც აქვს მთელი გუნდისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
მან ამ წლებით აჩვენა გუნდსაც და ქვეყანასაც რომ მის რჩევას აქვს განსაკუთრებული ფასი და მისი პირადი კომპეტენციის შედეგია ის, რაც საქართველოს აქვს დღე“- თქვა კობახიძემ.