იგეგმება თუ არა ბათუმის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან მაგისტრალად გადაკეთება – დეპარტამენტის პასუხი

საქართველოს გზების დეპარტამენტი აცხადებს, რომ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიმდებარედ ლანდშაფტის აღდგენა-გაუმჯობესების პროექტს მოამზადებს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, საჭირო თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით ტენდერიც გამოაცხადა.
ავტობანის მიმდებარედ ლანდშაფტის აღდგენა-გაუმჯობესების პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებაზე საერთაშორისო ტენდერი ისეა გამოცხადებული, რომ მითითებული არ არის თანხა – თუ რამდენს გადაიხდიან ბიუჯეტიდან ამ დოკუმენტების მომზადებაში.
პროექტი რამდენიმე ნაწილადაა დაყოფილი და ერთ-ერთი მოიცავს ბათუმის შემოვლით გზასაც.
„საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში შესრულდება კვლევები და მოხდება იმ ადგილების იდენტიფიცირება, სადაც შესაძლებელია ლანდშაფტის აღდგენა და გაუმჯობესება. შემდეგ ეტაპზე მომზადდება დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
კონსულტანტის ვალდებულებები მოიცავს: ფუნქციური, ესთეტიური და ეკოლოგიურად მდგრადი ლანდშაფტური დიზაინის შემუშავებას, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს; გზების მიმდებარე გარემოს ვიზუალური ხაზის გაუმჯობესებასა და ეკოსისტემის ინტეგრაციას; უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ნორმების დაცვას; ხმაურის დონის შემცირების, ფერდობების სტაბილიზაციის, ქარსაფარი ზოლების მოწყობისა და წყალამრიდების სისტემების გაუმჯობესების უზრუნველყოფას“ – აცხადებს გზების დეპარტამენტი.
ბათუმის შემოვლით გზასთან დაკავშირებით „ბათუმელებმა“ დეპარტამენტს წერილობით მიმართა და ჰკითხა:
„საერთაშორისო ავტომაგისტრალების მიმდებარედ ლანდშაფტის აღდგენისა და გაუმჯობესების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოიცავს ბათუმის შემოვლითი გზის მონაკვეთსაც. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბათუმის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან მაგისტრალად მოდერნიზება არ იგეგმება? ანუ, ბათუმის შემოვლითი გზა დარჩება 2-ზოლიანი?
თუ ამ გზის მოდერნიზება იგეგმება, მაშინ რა საჭიროა 2-ზოლიანი გზის მიმდებარედ ლანდშაფტის აღდგენა-გაუმჯობესების პროექტი?“
„თქვენს წერილში დასმულ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ბათუმის შემოვლით საავტომობილო გზას, გაცნობებთ, რომ ბათუმის შემოვლითი საავტომობილო გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების პროექტის განხორციელება ამ ეტაპზე არ იგეგმება,“ – მხოლოდ ეს მოგვწერეს გზების დეპარტამენტიდან.
ბათუმის შემოვლითი 2-ზოლიანი გზა – ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბებიდან – ქობულეთის შემოვლითი გზის გაგრძელებაა, რომელიც ასევე 2-ზოლიანია. თუმცა, დეპარტამენტი ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად მოდერნიზებას გეგმავს. შესაბამისად, ქობულეთის შემოვლითი გზისთვის ლანდშაფტის აღდგენის პროექტს არ მოამზადებენ [ვინაიდან ჯერ პარალელური გზა უნდა აშენდეს].
ბათუმის შემოვლითი გზა ფრიდონ ხალვაშის გამზირთან ბათუმი[ჭოროხი]-სარფის დაგეგმილ გზას უნდა შეუერთდეს.
ჭოროხი-სარფის გზის პროექტი კი, როგორც დეპარტამენტში „ბათუმელებს“ უთხრეს – „ითვალისწინებს 4-ზოლიან მაგისტრალს, თუმცა, ამ ეტაპისთვის იგეგმება მხოლოდ 2-ზოლიანი საავტომობილო გზის მშენებლობა.“
რატომ არ დაპროექტდა თავიდანვე 4-ზოლიან მაგისტრალად ქობულეთის, ასევე ბათუმის შემოვლითი გზები და რატომ არ დაიწყო თავიდანვე მათი მშენებლობა? ან რატომ არ იგეგმება ჭოროხი-სარფის 4-ზოლიანი გზის მშენებლობის დაწყება? – აღნიშნულ კითხვებზე „ბათუმელებს“ ოფიციალური უწყებებიდან ამ ეტაპზე პასუხები არ აქვს.
გზების დეპარტამენტის პასუხიდან კი ისიც არ ირკვევა ბათუმის შემოვლითი გზა დარჩება 2-ზოლიანი [მითუმეტეს თუ გზის გასწვრივ ლანდშაფტის აღდგენა-გაუმჯობესების სამუშაოები ჩატარდება], თუ იძულებული გახდება მთავრობა, რომ ეს გზაც 4-ზოლიანად გადააკეთოს, როგორც ეს მოხდა ქუთაისის შემოვლითი გზის და შემდეგ ქობულეთის შემოვლითი გზის შემთხვევაში.