მთავარი,სიახლეები

საბა სხვიტარიძეს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ 2 წელი მიუსაჯა

03.09.2025 •
საბა სხვიტარიძეს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ 2 წელი მიუსაჯა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროევროპული აქციებზე დაკავებულ პოლიტპატიმარ საბა სხვიტარიძეს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ 2 წელი მიუსაჯა.

საბა სხვიტარიძეს პროკურატურა პოლიციელზე თავდასხმას ედავებოდა. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს.

საბა სხვიტარიძე 5 დეკემბერს დააკავეს.

დაკავებისას და შემდეგ, საბა სხვიტარიძე წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდა. ის დაკითხეს ადვოკატის გარეშე.

საათების განმავლობაში უცნობი იყო მისი ადგილსამყოფელი. ამასთან დაკავშირებით კი, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ფორმალურად დაწყებულია, პასუხისგებაში არავინ მიუციათ.

სხვიტარიძის საქმე შესწავლილი აქვს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“. ორგანიზაციის შეფასებით, საბა სხვიტარიძისთვის წარდგენილი ბრალდება გამოგონილია. ამასთან საბა სხვიტარიძე დაკავებისას და პოლიციის განყოფილებაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი გახდა.

ბრალდების მხარის მტკიცებით, საბა სხვიტარიძე 2024 წლის 4 დეკემბერს, რუსთაველის გამზირზე, სასტუმრო „თბილისი მერიოტთან“ თავს დაესხა პოლიციელ მირიან ქავთარაძეს და თავში ორჯერ ჩაარტყა ხელკეტის მსგავსი საგანი.

საბა სხვიტარიძის და დაცვის მხარის მოწმეების ჩვენების თანახმად, კი 2024 წლის 4 დეკემბერს საბა სხვიტარიძეს, სასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტის“ შესასვლელთან დაპირისპირება ჰქონდა ე.წ. „ტიტუშკებთან“, მუქი ფერის სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილ, პარბადეებით სახედაფარულ პირებთან, რომლებიც სასტუმროსთან იყვნენ მისულები და უშვერი სიტყვებით აგინებდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებიც სასტუმროში ერთმანეთთან მოლაპარაკებებს მართავდნენ.

TI-ის სამართლებრივი ანალიზის თანახმად: „სწორედ ამ „ტიტუშკებს“ შორის იყო ე.წ. „დაზარალებული“ მირიან ქავთარაძეც, რომელიც გამოირჩა იმით, რომ ხელი დაარტყა იქვე მყოფ ახალგაზრდა ქალს, რომელიც ცდილობდა ნიღაბი და კაპიუშონი ჩამოეხსნა მირიან ქავთარაძისათვის. ამ დროს გაისმა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან შეძახილი – „ქალს ხელს როგორ ურტყამო“. ამას მოჰყვა დაპირისპირება ორ ჯგუფს – ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და „ტიტუშკებს“ შორის. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ არც ქავთარაძეს და არც რომელიმე სხვა „ტიტუშკას“ არ ეცვა პოლიციელის ფორმა და არც რაიმე განმასხვავებელი ნიშანი ჰქონდა ტანსაცმელზე, რომელიც გარეშე პირს, მათ შორის, საბა სხვიტარიძეს მიანიშნებდა, რომ საქმე „პოლიციელთან“ ჰქონდა“.

საბა სხვიტარიძეს ბრალი წარდგენილი ჰქონდა სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე პრიმა მუხლის მე-2 ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფას მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

თუმცა პროკურატურას მოუწია ეღიარებინა, რომ საბა სხვიტარიძეს ვერ ეცოდინებოდა, პირბადითა და სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი მირიან ქავთარაძე, პოლიციელი, ვისზე თავდასხმასაც აქამდე ედავებოდნენ, პოლიციელი იქნებოდა. მის მიმართ წარდგენილი ბრალი გადაკვალიფიცირდა.

მოსამართლეს შეეძლო საბა სხვიტარიძისთვის სასჯელის სახით, ჯარიმას ან 6 თვემდე გამასწორებელი სამუშაო დაეკისრებინა, ან შინაპატიმრობა ორ წლამდე, თუმცა მან მუხლით გათვალისწინებული ყველაზე მძიმე სასჯელი აირჩია.

საბა სხვიტარიძე პოლიტიკური პარტია „ახალის“ წევრია.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
სინდისის 11 პატიმარს მოსამართლემ 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა
სინდისის 11 პატიმარს მოსამართლემ 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა
„თავი აწიეთ და იარეთ ამაყად, ისტორიულ მომენტში ჩვენ სწორ მხარეს ვართ“ – ონისე ცხადაძის დასკვნითი სიტყვა
„თავი აწიეთ და იარეთ ამაყად, ისტორიულ მომენტში ჩვენ სწორ მხარეს ვართ“ – ონისე ცხადაძის დასკვნითი სიტყვა
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე
„ჩემი სასჯელი არაფერია იმასთან შედარებით, რა საფრთხის წინაშეა საქართველო“ – საბა სხვიტარიძე
„ჩემი სასჯელი არაფერია იმასთან შედარებით, რა საფრთხის წინაშეა საქართველო“ – საბა სხვიტარიძე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 აპრილი

სინდისის 11 პატიმარს მოსამართლემ 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 03.09.2025
სინდისის 11 პატიმარს მოსამართლემ 2-2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა
„თავი აწიეთ და იარეთ ამაყად, ისტორიულ მომენტში ჩვენ სწორ მხარეს ვართ“ – ონისე ცხადაძის დასკვნითი სიტყვა 03.09.2025
„თავი აწიეთ და იარეთ ამაყად, ისტორიულ მომენტში ჩვენ სწორ მხარეს ვართ“ – ონისე ცხადაძის დასკვნითი სიტყვა
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე 03.09.2025
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე
ტიტე კომახიძე ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ დასის შეკრებაზე – „არავის მივცემთ უფლებას, თეატრი თავზე დაგვაქციოს“  03.09.2025
ტიტე კომახიძე ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ დასის შეკრებაზე – „არავის მივცემთ უფლებას, თეატრი თავზე დაგვაქციოს“ 
Former ISFED Director Nino Dolidze Gives Testimony in ‘Face Masks’ Case’ Over Alleged Sabotage 03.09.2025
Former ISFED Director Nino Dolidze Gives Testimony in ‘Face Masks’ Case’ Over Alleged Sabotage
„ჩემი სასჯელი არაფერია იმასთან შედარებით, რა საფრთხის წინაშეა საქართველო“ – საბა სხვიტარიძე 03.09.2025
„ჩემი სასჯელი არაფერია იმასთან შედარებით, რა საფრთხის წინაშეა საქართველო“ – საბა სხვიტარიძე