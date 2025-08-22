ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

რესტორნების შეჯიბრება ბულვარში მუსიკის ხმის გადაფარვაში – საკითხი, რომელიც არ რეგულირდება

22.08.2025
რესტორნების შეჯიბრება ბულვარში მუსიკის ხმის გადაფარვაში – საკითხი, რომელიც არ რეგულირდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის ძველ ბულვარში საღამოობით რესტორნებში ჩართული მუსიკის ხმა ერთმანეთს ფარავს და გაუსაძლის ვითარებას ქმნის – ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია აგვისტოში, ტურისტული სეზონის პიკზე.

ძველ ბულვარში, პრომენადის გასწვრივ განლაგებული რესტორნებიდან პერიოდულად მუსიკის გამაყრუებელი ხმა ისმის, ზოგან ცოცხალი შესრულებაც არის. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ რესტორნების მეპატრონეები და მენეჯერები ცდილობენ ერთმანეთის სივრციდან გამომავალი ხმა გადაფარონ.

ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში ამ საკითხთან დაკავშირებით გვითხრეს, რომ ხმის რეგულაცია ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის კონტროლის საგანია და თავად ვერ ჩაერევიან.

მუნიციპალურ ინსპექციაში განმარტეს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოქალაქეებისგან პრეტენზია არ დაფიქსირებულა და რეაგირების უფლება მხოლოდ მაშინ აქვთ, როცა პრეტენზია ოფიციალურად დაფიქსირდება, საკუთარი ინიციატივით კი ვერ ჩაერევიან.

ხმაურზე მონიტორინგის შედეგების ზოგადი სტატისტიკა ინსპექციამ ბოლოს 6 აგვისტოს გამოაქვეყნა. ამ სტატისტიკის მიხედვით ხმაურის ნორმების გადაჭარბების ფაქტზე მიმდინარე წელს 69 შეტყობინება დაფიქსირდა, მათ შორის 16 სუბიექტი დაჯარიმდა.

ბათუმში ხმაურის ნორმების გადაჭარბების შემთხვევაში უნდა დარეკოთ ნომერზე – 598 85 15 20.

ინსპექცია ასევე განმარტავს, რომ აკუსტიკური ხმაურის მონიტორინგი არ ვრცელდება დღის საათებში, დილის 07:00 საათიდან 23:00 საათამდე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებსა და თვითმმართველობასთან შეთანხმებულ ღონისძიებებზე.

