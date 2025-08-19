მთავარი,სიახლეები

ლავროვის მორიგი ტყუილი: კრემლის მიზანი ყირიმის და დონბასის მიტაცება არ ყოფილა

19.08.2025 •
ლავროვის მორიგი ტყუილი: კრემლის მიზანი ყირიმის და დონბასის მიტაცება არ ყოფილა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა რუსულ მედიასთან განაცხადა, რომ „კრემლის მიზანი არ ყოფილა რომელიმე ტერიტორიის მიტაცება“ და მისი „მთავარი ამოცანა რუსი ხალხის დაცვა იყო“.

„ჩვენ არასდროს გვისაუბრია იმაზე, რომ რაღაც ტერიტორიების მიტაცება გვჭირდება. არც ყირიმი, არც დონბასი და არც ნოვოროსია, როგორც ტერიტორიები, არასდროს ყოფილა ჩვენი მიზანი.

ჩვენი მიზანი იყო იმ ხალხის, რუსი ხალხის დაცვა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდა ამ მიწებზე, რომელმაც აღმოაჩინეს ეს მიწები, მათთვის სისხლი დაღვარეს, როგორც ყირიმში, ასევე დონბასში და შექმნეს ქალაქები – ოდესა, ნიკოლაევი, მრავალი სხვა – პორტები, ქარხნები, ფაბრიკები“ – ციტირებს ლავროვს რუსული სააგენტო „ტასი“.

ამავე დროს, ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი უარს არ ამბობს უკრაინასთან მოლაპარაკებებზე – ლავროვმა გამოიყენა სიტყვა სამუშაო. „ჩვენ არ ვამბობთ უარს რაიმე სახის სამუშაოზე – არც ორმხრივზე და არც სამმხრივზე, პრეზიდენტმა [პუტინმა] ეს არაერთხელ განაცხადა“ – თქვა ლავროვმა.

ორივე შემთხვევაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტყუის.

უკრაინის ტერიტორია, ყირიმის ნახევარკუნძული რუსეთის მიერ 2014 წლიდანაა ანექსირებული. იმავე, 2014 წელს, დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები დონბასის რეგიონში რუსეთის მიერ წახალისებული სეპარატისტების მიერ.

2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთმა სრულმასშტაბიანი შეტევა დაიწყო უკრაინაში, მას შემდეგ, როდესაც პუტინმა გამოაცხადა „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის“ დაწყების შესახებ უკრაინაში.

რაც შეეხება რუსეთისა და უკრაინის პირველი პირების მოლაპარაკებას  რუსეთის თავდასხმის შემდეგ – უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენკიმ არაერთხელ განაცხადა, რომ მზადაა პუტინს შეხვდეს, თუმცა ეს შეხვედრა აქამდე არ შემდგარა.

ტრამპმა პუტინს დაურეკა, ვაშინგტონში მოლაპარაკებები დასრულდა – რა გავიგეთ ამ დრომდე 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
