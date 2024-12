„ქართველებს მხარი უნდა დავუჭიროთ“ – ევროპარლამენტარი EU-ს მოქმედებისკენ მოუწოდებს

ევროპარლამენტარი თიის როიტენი ევროკავშირს სასწრაფო მოქმედებისკენ მოუწოდებს. „პერსონალური სანქციები პოლიტიკური ლიდერებისა და ივანიშვილის წინააღმდეგ; პროტესტებზე ძალადობისა და რეპრესიების შეჩერება; ახალი, სამართლიანი არჩევნები საერთაშორისო მონიტორინგის ქვეშ“, – წერს ევროპარლამენტარი პლატფორმა X-ზე.

ევროპარლამენტში ნიდერლანდების წარმომადგენელი როიტენი ვიდეოსაც ავრცელებს, რომელშიც ამბობს:

„ყოველ საღამოს, ყოველ ღამე, ასობით ათასი [ადამიანი] გამოდის ქუჩებში თავიანთი დემოკრატიის დასაცავად, თავიანთი ევროპული მომავლის დასაცავად. „ქართული ოცნება“ ხელისუფლებაში რუსეთის მძიმე გავლენის ქვეშ მანიპულირებული არჩევნებით მოვიდა და ასევე არის რუსული, უზომოდ მდიდარი ოლიგარქის გავლენის ქვეშ.

მათ გადაწყვიტეს ევროკავშირთან ყველა მოლაპარაკების დაპაუზება, მოსახლეობის 80%-ზე მეტის სურვილის წინააღმდეგ. ჯერ კიდევ სანამ ოფიციალური ან ეგზიტპოლის შედეგები გახდებოდა ცნობილი, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის, ვიქტორ ორბანისგან მილოცვა მიიღეს. ისინი არც კი ცდილობენ არჩევნების გაყალბების დაფარვას.

ჩვენ ქართველებს მხარი უნდა დავუჭიროთ და ეს ნიშნავს მიზანმიმართულ სანქციებს „ქართული ოცნების“ მეთაურების წინააღმდეგ. ახალ და სამართლიან არჩევნებს. დემონსტრანტების, ჟურნალისტებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ ძალადობას უნდა დაესვას წერტილი. დაკავებულები უნდა გათავისუფლდნენ დაუყოვნებლივ.

🇬🇪 Day 8 of protests in Georgia against stalled EU accession.

Urgent action 🇪🇺 needed:

👉 Personal sanctions against political leaders and Ivanishvili

👉 Stop violence and repression protests

👉 New, fair, internationally monitored elections pic.twitter.com/rgQWc2APFV

— Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) December 5, 2024