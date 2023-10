როგორ მოვამზადოთ კანი შემოდგომისთვის?

ჩვენი სხეულის კანს ყოველ სეზონზე განსხვავებული მოვლა ესაჭიროება. შემოდგომის მოახლოებასთან ერთად, იკლებს ტემპერატურა, ამიტომ დროა კანისა და თმის მოვლის რუტინა ხავერდოვან პერიოდს მოვარგოთ და განვაახლოთ.

გარდამავალ სეზონზე კანის მოვლის პირველი ნაბიჯია სიღრმისეული გაწმენდა, რისთვისაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ დეტოქს ნიღაბი. ამ საშუალებით ჩვენს კანს გავასუფთავებთ დაბინძურებისგან, დავარეგულირებთ ცხიმის გამოყოფას და ფორებიც ნაკლებად შესამჩნევი იქნება.

Caudalie – კოდალი Vinergetic ნიღაბი

დეტოქს ნიღაბი განკუთვნილია ყველა ტიპის კანისთვის. ნიღაბი ასუფთავებს კანს დაბინძურებისგან, არეგულირებს ცხიმის გამოყოფას კანზე, ავიწროვებს ფორებს. შეიცავს ვარდისფერ თიხას, კოფეინს. 100% დეტოქს ეფექტი. ვეგანური პროდუქტი. არ შეიცავს სილიკონს, პარაბენს და ცხოველური წარმოშობის ინგრედიენტებს. გამოყენების წესი: გამოიყენება კვირაში 2-ჯერ. დაიტანეთ ნიღბის თხელი ფენა გასუფთავებულ სახის კანზე, გაიჩერეთ 5-10 წუთი და შემდეგ ჩამოიბანეთ წყლით.

რუჯის გადასვლასთან ერთად, შესაძლოა პიგმენტაციის დარღვევამ იჩინოს თავი, რისგან გასათავისუფლებლადაც სასურველია ვიტამინი C-ს შემცველი პროდუქტები ჩავსვათ ყოველდღიურ რუტინაში. არ დაგავიწყდეთ, რომ C ვიტამინის გამოყენების შემთხვევაში, დღის რუტინა უნდა დასრულდეს მზისგან დამცავი საშუალებით.



SVR – ესვიერი ვიტამინ C შრატი Ampoule Anti-Ox

აღმდგენი კონცენტრატი სახის ბრწყინვალებისთვის და ნაოჭების კორექციისთვის. ოპტიმზირებული 20% ვიტამინი C შრატი მატებს კანს ბრწყინვალებას, ხსნის დაღლილობის ნიშნებს და ასწორებს ნაოჭებს. ვიტამინი C – არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი, აფერხებს დაბერების პროცესს და მატებს კანს ერთგვარ ფერს. ახდენს ბუნებრივი კოლაგენის გამომუშავებას კანზე, დღითიდღე კანი იდეალურ მდგომარეობაშია, ტონიზირებულია და ბრწყინვალე. ყოველდღიური გამოყენების შემდეგ კანის ტონუსი უფრო მომატებულია, ხოლო დაბერების ნიშნები შემცირებული. ვიტამინ C ათეთრებს კანს, აუფერულებს პიგმენტურ ლაქებს და ანეიტრალებს თავისუფალ რადიკალებს. არაკომედოგენური. გამოყენების წესი: დაიტანეთ საშუალება დილით ან/და საღამოს, დამოუკიდებლად ან კრემთან ერთად.

შემოდგომის დადგომასთან ერთად, თამამად შეგვიძლია რეტინოლის გამოყენება! რეტინოლი ა ვიტამინის ფორმაა, რომელიც ასაკობრივ ნიშნებთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალებაა. მისი გამოყენება შესაძლებელია 26 წლიდან. ის ემატება თავის მოვლის საშუალებებს, რათა ხელი შეუწყოს კანის განახლებას, აკნეს ალაგებას, კოლაგენისა და ელასტინის წარმოქმნას. რეტინოლი ასევე მოქმედებს როგორც ანტიოქსიდანტი – კანს ეხმარება, თავიდან აიცილოს თავისუფალი რადიკალებით დაზიანება, რაც დაბერების ხილული ნიშნების აღმოცენებას იწვევს. ძლიერი მოქმედებიდან გამომდინარე, თავდაპირველად გამოიყენება კვირაში მხოლოდ ერთხელ და შემდეგ სურვილისამებრ, იზრდება ინტენსივობა. ამ შემთხვევაშიც, დღის რუტინა სრულდება მზისგან დამცავი საშუალებით.

SVR – ესვიერი ვიტამინ A შრატი Ampoule Lift

ვიტამინი A ძირითადი ინგრედიენტია შრატში, გამოყენებულია ორი ფორმით, სუფთა და კაფსულირებული რეტინოლი. საშუალება მოქმედებს კანის ყველა ფენის უჯრედზე და აუმჯობესებს მას. გამოყენების წესი: დაიტანეთ საშუალება გასუფთავებულ სახის, ყელისა და დეკოლტეს არეზე ერთხელ დღეში. საკმარისია რამდენიმე წვეთის დატანა კრემამდე ან კრემში მათი გარევა. არ არის რეკომენდებული მისი გამოყენება ორსულობის დროს.

შემდეგი ნაბიჯია დამატენიანებელი საშუალების გამოყენება, რომელიც დაგვეხმარება, რომ აღვადგინოთ კანის ბალანსი და მოვემზადოთ სუსხიანი დღეებისთვის. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჰიალურონის შემცველი პროდუქტები. ჰიალურონის მჟავა ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ბუნებრივი კომპონენტია. იგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელიც წყლის მოლეკულასთან ერთად წარმოქმნის გელს, რაც მატებს კანს სიმკვრივესა და ელასტიურობას.

Esthederm – ესტედერმი სახის კრემი ჰიალურონი INTENSIVE HYALURONIC CREME

ესტედერმის მიერ შექმნილი უნიკალური პატენტი INTENSIF HYALURONIC® – წარმოადგენს 3 განსხვავებული ზომის ჰიალურონის მჟავას მოლეკულას, რომელიც საშუალებას აძლევს მას შეაღწიოს კანის ღრმა ფენებში და უზრუნველყოს უჯრედების მომარაგება წყლით, რის შედეგადაც კანი ხანგრძლივი დროით დატენიანებულია და უფრო ახალგაზრდულად გამოიყურება. გამოყენების წესი: დაიტანეთ სუფთა სახისა და ყელის კანზე, დილას ან საღამოს. სასურველია მისი გამოყენება INTENSIVE HYALURONIC შრატთან კომბინაციაში.

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თვალის გარშემო კანი ყველაზე თხელია, მზის სხივების ზემოქმედების შემდეგ, ყველაზე მეტად შრება და აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებს. ასევე, ტუჩებიც, მარილიანი ან ქლორიანი წყლის ზემოქმედება, აშრობს და ქერცლავს ტუჩის ზედაპირს, ამიტომ აუცილებელია მისი სწორი მოვლა.

Algologie – ალგოლოჟი Presquile თვალის და ტუჩის კრემი

ძლიერმოქმედი ბალზამი რბილი ტუჩებისა და ბრწყინვალე თვალებისთვის. 3 in 1 საშუალება, რომელიც ხელს უწყობს მუქი წრეების, შეშუპებისა და ნაოჭების შემცირებას. ეფექტურია როგორც თვალის, ასევე ტუჩის კონტურის ზონებზე გამოსაყენებლად. შემადგენლობა: ალგო 4® ექსკლუზიური ბიო-მიმეტიკური კომპლექსი, რომელიც დატვირთულია ორი ძირითადი ინგრედიენტით: ზღვის კრიტმუმის ექსტრაქტი კანის უჯრედების სტიმულირებისთვის, და უნდარია პინატიფიდას ღეროვანი უჯრედები კანის უჯრედების ბუნებრივი ახალგაზრდობის შესანარჩუნებლად. გამოყენების წესი: ნაზად დაიმასაჟეთ თვალისა და ტუჩის კონტურის მიდამოებში დილით ან/და საღამოს. შედეგი: შემცირებული ნაოჭები, დასვენებული და ახალგაზრდული იერი, გასწორებული ტუჩის კონტური.

კანის მოვლის ბოლო ნაბიჯია მზისგან დაცვა. მზე დიდ ზიანს აყენებს კანს, ამიტომ კოსმეტოლოგები და დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ მზისგან დამცავის გამოყენების აუცილებლობას ნებისმიერ სეზონზე. და რადგან შედარებით გრილ სეზონებზე მჟავების და აქტიური კომპონენტების გამოყენებას ვიწყებთ, განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ კანის დაცვას. შემცირებული ინტენსივობის მზის სხივები არ გულისხმობს ფოტოდაზიანების ნაკლებ ალბათობას, ამიტომ მზისგან დამცავის გამოყენება კვლავ ყოველდღიურად საჭიროა.



Martiderm – მარტიდერმი მზისგან დამცავი ფლუიდი SPF50 MINERAL D

თხევადი ტექსტურის სახის მზისგან დამცავი ფლუიდი შექმნილია ექსკლუზიურად ფართო სპექტრის მინერალური ფილტრებით, რათა უზრუნველყოს ოპტიმალური, ყოვლისმომცველი დაცვა (UVA, UVB, IR და ლურჯი შუქი) მგრძნობიარე კანისთვის. შეიცავს დამატენიანებელ, ანტიოქსიდანტურ და პრებიოტიკურ აქტიურ ინგრედიენტებს, რომლებიც აძლიერებენ კანის ბუნებრივ დამცავ მექანიზმებს. არ შეიცავს ქიმიურ ფილტრებს. არ წვავს თვალებს. წყალგამძლე. გამოყენების წესი: დაიტანეთ მზეზე გასვლამდე 30 წუთით ადრე და გაიმეორეთ ხშირად, განსაკუთრებით ოფლიანობის, ცურვის შემდეგ.