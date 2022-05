უკრაინიდან ხორბლის ქურდობაში მონაწილე რუს მეზღვაურებს ინტერპოლი დააკავებს – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, სირიაში რუსეთის დროშის ქვეშ მცურავი კიდევ ერთი გემის მიერ სავარაუდოდ უკრაინიდან მოპარული ხორბლის ჩატანას გამოეხმაურა.

პოდოლიაკის თქმით, ყოველი მეზღვაური, ვინც მონაწილეობს მსგავს ქმედებებში, ძებნილთა საერთაშორისო სიაში მოხვდება და მათ ინტერპოლი დააპატიმრებს.

„რუსეთი აგრძელებს სისხლიანი უკრაინული ხორბლის ექსპორტს სირიაში. ყოველი მეზღვაური, რომელიც მონაწილეობს რუსულ დანაშაულებრივ სქემაში და ყიდის დანაშაულებრივად მითვისებულ ქონებას, იქნება იდენტიფიცირებული და მოხვდება საერთაშორისო ძებნილთა სიაში. მძარცველებს მსოფლიოს ყველა პორტში დაპატიმრების ორდერით დაელოდება ინტერპოლი,“ – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი.

🇷🇺 continues to export bloody 🇺🇦 grain to Syria. Every seafarer participating in 🇷🇺 scheme & selling criminally acquired property will be identified and put on the international wanted list. In each port of the world, the Interpol will wait for the looters with an arrest warrant.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 30, 2022