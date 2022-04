მოსთხოვეთ თქვენს მთავრობას იარაღი უკრაინისთვის – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ მსოფლიოში ბევრისთვის ომი უკრაინაში შოუდ იქცა, თუმცა „ყოველი ახალი ეპიზოდი უკრაინის არმიის სისხლით იწერება“.

„ბრძოლა დონბასისთვის, სეზონი II”. მსოფლიოში ბევრისთვის ომი უკრაინაში netflix-ის კიდევ ერთ სატელევიზიო შოუდ იქცა. მთავარი და მეორეხარისხოვანი გმირებით, სხვადასხვა სიუჟეტური ხაზითა და პიკური მომენტებით ახალ ეპიზოდამდე.

„ბეჭდების მბრძანებელი”? “სამეფო კარის თამაშები”? “შავი სარკე” ? მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი: ჩვენ არ გვყავს მსახიობები, ხალხი ნამდვილად კვდება და შოუს წამყვანები ბედნიერი დასასრულის გარანტიებს არ იძლევიან.

ყოველი ახალი ეპიზოდი უკრაინის არმიის სისხლით იწერება. ტელევიზიისგან განსხვავებით, აქ თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ ბოროტების შეჩერებას. მოსთხოვეთ თქვენს მთავრობას იარაღი უკრაინისთვის + ემბარგო რუსულ ნავთობზე. ევროკავშირმა იცის გამარჯვებისთვის საჭირო რეცეპტი“ – წერს პოდოლიაკი.

We have no actors, people die for real and showrunners don’t guarantee a happy end. Every new episode is written by blood of 🇺🇦 Army. Unlike the TV, here you can help stop the evil. Ask your government for weapons for 🇺🇦 + embargo for 🇷🇺 oil. 🇪🇺 knows the recipe for victory (2/2)

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022