ხელში ჩავიგდეთ რუსეთის ცენტრალური ბანკის 35 000 ფაილი, საიდუმლო ხელშეკრულებები – ანონიმუსი

24 მარტს ჰაკერების საიდუმლო ჯგუფმა, რომელიც თავს „ანონიმუსს“ (Anonymous) უწოდებს, სოციალურ ქსელში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დაჰაკეს რუსეთის ცენტრალური ბანკი. მათი თქმით, ხელში ჩაიგდეს 35 000-ზე მეტი ფაილი, მათ შორის, საიდუმლო ხელშეკრულება. „ანონიმუსი“ აღნიშნული ფაილების გასაჯაროებას მომდევნო 48 საათში აანონსებს.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022