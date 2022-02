„ანონიმუსი“: რუსული პროპაგანდისტული მედიების ვებგვერდები დაჰაკულია

რუსული პროპაგანდისტული საინფორმაციო საშუალებების – TASS-ის, Izvestia-ს, Fontanka-ს, RBC-ისა და „კომერსანტის“ ვებგვერდები გატეხილია. ამის შესახებ ინფორმაციას ტვიტერზე „ანონიმუსი“ ავრცელებს.

ამ მომენტისთვის Fontanka-ს ვებგვერდი კვლავ მუშაობს, თუმცა შეფერხებით – “Fontanka-ს ვებსაიტი ბოლო საათებში პერიოდულად ექცევა მასიური კიბერშეტევებების ქვეშ, ამიტომ მასალებზე წვდომა შეიძლება გაძნელდეს” – წერს “Fontanka”.

JUST IN: The websites belonging to the Russian propaganda news media TASS, Izvestia, Fontaka, RBC and Kommersant are hacked by #Anonymous. #OpRussia #OpKremlin #StandWithUkriane #FCKPutin pic.twitter.com/YOoLxOdDA0

