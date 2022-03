„ანონიმუსი“: რუსეთს აღარ აქვს კონტროლი თავის დაზვერვით სატელიტებზე

Anonymous-თან დაკავშირებულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა NB65-მა გათიშა რუსეთის კოსმოსური სააგენტოს, „როსკოსმოსის“ საკონტროლო ცენტრი.

„რუსეთს აღარ აქვს კონტროლი საკუთარ ჯაშუშ-სატელიტებზე“ – წერს „ანონიმუსი“ ტვიტერზე.

„როსკოსმოსი“ რუსული სახელმწიფო კოსმოსური კორპორაციაა, რომელიც ახლო კომუნიკაციაშია რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებთან.

მაგალითად, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, 2011 წლის 1-ელ დეკემბერს, რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში შეიქმნა სამსახურის ახალი ფილიალი – საჰაერო-კოსმოსური თავდაცვის ჯარები, რომელიც 2015 წლიდან რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების ნაწილია.

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 1, 2022