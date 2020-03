იტალიის პატარა სოფელში ონკანებიდან წყლის ნაცვლად ღვინო წამოვიდა

იტალიაში ალკოჰოლური სასმელების ქარხნის ტექნიკური ხარვეზით ხსნიან იმ უცნაურ ფაქტს, რომ მოდენასა და ბოლონიას შორის მდებარე პატარა სოფელ სეტეკანში 4 მარტს, ოთხშაბათს, იტალიური გამოცემის La Repubblica– ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, სოფლის მცხოვრებლების ონკანებიდან წყლის ნაცვლად წითელი სითხე წამოვიდა.

სოფელ სეტეკანის მცხოვრებლებმა სოცქსელში გაავრცელეს ვიდეოკადრები, სადაც ჩანს, როგორ რეცხავენ ჭურჭელს ონკანიდან წამოსული უცნაური სითხით.

Questo è il sogno di ognuno di noi appassionati di #lambrusco : vino che sgorga dal rubinetto… i magici scorci di #castelvetro , non a caso tra i borghi più belli d’Italia pic.twitter.com/ERtxhUYWtZ

Cose accadute oggi qui, a #castelvetrodimodena. Perché per un attimo dai nostri lavandini è uscito il #lambruscograsparossa. Ci sarà tempo per capire ma intanto un sorriso oggi, anche in questi momenti difficili, forse lo abbiamo donato.https://t.co/yXeUVR1Hrc pic.twitter.com/QmitLTX8He

— Giorgia Mezzacqui (@GMezzacqui) March 4, 2020