აჭარის მთავრობა ჩაქვში უმაღლესი საბჭოს ყოფილ შენობას, ამ ადგილზე მშენებლობის პირობით ყიდის

აჭარის მთავრობა ყიდის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი შენობას ჩაქვში – 13 147 კვ.მეტრ მიწის ნაკვეთს და მასზე განლაგებულ შენობას, რომელიც 2508.53 კვ.მეტრია. პირობიანი აუქციონის საწყისი ფასით 5 მილიონ ლარია.
დაზუსტებული საწყისი ფასი 4 900 000 ლარია, ბიჯი 125 000 ლარი. აუქციონი 10 ივლისს გამოაცხადეს და 30 ივლისს უნდა დასრულდეს.
აუქციონის პირობის მიხედვით, მყიდველმა საბოლოო საპრივატიზებო საფასური აუქციონის დასრულებიდან 2 ეტაპად უნდა გადაიხადოს. კერძოდ, 2026 წლის პირველ ოქტომბრამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 30% უნდა გადაიხადოს, 2026 წლის პირველ დეკემბრამდე კი დარჩენილი საპრივატიზებო საფასური.
მყიდველს ასევე დაევალება შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს ორი თვის ვადაში არანაკლებ 200 000 ლარის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა.
შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 18 თვის ვადაში კი მყიდველმა შესყიდული ქონების ზონისთვის დაშვებული ობიექტის მშენებლობის ნებართვის მიღება უნდა შეძლოს და 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს.
ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 თვეში კი, საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე შესაბამისი შენობა-ნაგებობ(ებ)ის ექსპლუატაციაში მიღება უნდა უზრუნველყოს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჩაქვიდან ბათუმში 2020 წელს გადაიტანეს. საბჭო ბათუმში იმ შენობაში განთავსდა, სადაც მანამდე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, მანამდე კი – ქალაქის N1 საავადმყოფო იყო. ეს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია.
განიხილება გასხვისებაც და იჯარაც – ჯაბა ფუტკარაძე უმაღლესი საბჭოს შენობაზე ჩაქვში