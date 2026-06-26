მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„ოცნების“ დეპუტატები გახარიას თანაპარტიელებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ – ჩხუბი პარლამენტში

26.06.2026
„ოცნების“ დეპუტატები გახარიას თანაპარტიელებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ – ჩხუბი პარლამენტში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 26 ივნისს, პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა.

„ქართული ოცნების“ წევრები გახარიას პარტიის 2 დეპუტატს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.

როგორც გავრცელებულ კადრებში ჩანს, ინციდენტი, სავარაუდოდ, გახარიას თანაგუნდელს, გიგა ფარულავასა და „ოცნების“ წევრ ირაკლი ხელაძეს შორის დაიწყო. ხელაძეს თანაგუნდელები, მათ შორის ყოფილი სპორტსმენები, მიეხმარნენ და ოპოზიციონერ დეპუტატებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.

კადრებში ჩანს, რომ ოპონენტს მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების არაერთგზის ჩემპიონმა, ლაშა ტალახაძემაც დაარტყა.

როგორც გავრცელებულ კადრებში ჩანს, ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობენ, „ქართული ოცნების“ წევრები:

  • არჩილ გორდულაძე,
  • ლაშა ტალახაძე,
  • ირაკლი კირცხალია
  • ვასილ ჩიგოგიძე
  • გენო პეტრიაშვილი

ერთ-ერთი, ვინც გახარიას პარტიის წევრებს სცემა, სწორედ არჩილ გორდულაძეა, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა.

დაპირისპირების დასაწყისში გორდულაძე პარლამენტის დეპუტატების ტრიბუნებს შორის იდგა, თუმცა შემდეგ სხდომათა დარბაზის მეორე მხარეს გადაინაცვლა. კადრებში ჩანს, რომ არჩილ გორდულაძე ჯერ ტრიბუნაზე შეხტა, შემდეგ კი გახარიას პარტიის წევრებს, გიგა ფარულავას და მალხაზ თორიას სცემა. კადრებში ჩანს, რომ გორდულაძესთან ერთად გახარიას პარტიელებს ურტყამენ „ოცნების“ დეპუტატები, უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია და გიორგი ბარვენაშვილი.

დაპირისპირების მიზეზი უცნობია, თუმცა სხდომათა დარბაზში ხმაური გახარიას პარტიის წევრის, გიორგი შარაშიძის ტრიბუნიდან სიტყვით გამოსვლის პარალელურად დაიწყო.  შარაშიძე ამ დროს ირაკლი კობახიძის, როგორც პრემიერ-მინისტრის როლის შესახებ საუბრობდა და დარბაზიდან შეძახილებს პასუხობდა.

„გახარიაზე საუბრობდით და ამბობდით, მე რომ შს მინისტრი ვყოფილიყავი და ჩემი გვერდის ავლით ვინმეს ბრძანება გაეცა, როგორ გავჩერდებოდიო, და დიდი ბოდიში, პრეზიდენტი ალიევი რომ ბრძანდებოდა საქართველოში და მთელმა საქართველომ რომ ნახა ის კადრები, რაც ნახა, როგორ იდექით კუთხეში, რაც პირდაპირ მიუთითებს თქვენს რეალურ როლს და ადგილს ხელისუფლებაში, ეს როგორ არის, ამაზე გაგვეცით პასუხი.
როგორი პრემიერი არ ჰყოლია საქართველოს, მაგრამ ასეთი ნამდვილად არ ჰყოლია“,  – ამბობდა შარაშიძე, როცა დარბაზში ჩხუბის  დაწყება გაიგო და სიტყვით გამოსვლა შეწყვიტა.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
გიდების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება – ვის მოსთხოვენ სერთიფიკატს
გიდების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება – ვის მოსთხოვენ სერთიფიკატს
პარლამენტი 60 000 ბოთლ წყალში 58 000 ლარს იხდის, შარშან კი 22 ათასად იყიდა – მინის ბოთლები პლასტმასის ნაცვლად
პარლამენტი 60 000 ბოთლ წყალში 58 000 ლარს იხდის, შარშან კი 22 ათასად იყიდა – მინის ბოთლები პლასტმასის ნაცვლად
გახარიას პარტია სადავო პარლამენტს „ამნისტიის შესახებ“ კანონპროექტს წარუდგენს
გახარიას პარტია სადავო პარლამენტს „ამნისტიის შესახებ“ კანონპროექტს წარუდგენს
„ესაა მომავლის განადგურება, რომ ქვეყანა დაემსგავსოს ბნელ, უკულტურო მასას“ – ინტერვიუ
„ესაა მომავლის განადგურება, რომ ქვეყანა დაემსგავსოს ბნელ, უკულტურო მასას“ – ინტერვიუ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 ოქტომბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 მაისი

„უკრაინას მნიშვნელოვანი კოზირი აქვს მოლაპარაკების დაწყების წინ“ – ინტერვიუ გენერალთან

ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 8 პირი დავაკავეთ – შსს 27.06.2026
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 8 პირი დავაკავეთ – შსს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 ივნისი 27.06.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 ივნისი
დრონების თავდასხმა რუსეთში, ქალაქ სოჭში – ავიარეისები შეჩერდა 27.06.2026
დრონების თავდასხმა რუსეთში, ქალაქ სოჭში – ავიარეისები შეჩერდა
„ბათუმელები|ნეტგაზეთის“ ანგარიშებს ინკასო მოეხსნა – მხარდაჭერის კამპანია გრძელდება 26.06.2026
„ბათუმელები|ნეტგაზეთის“ ანგარიშებს ინკასო მოეხსნა – მხარდაჭერის კამპანია გრძელდება
PASHA Bank-ის IPO აზერბაიჯანში – თიბისი კაპიტალი ტრანზაქციის ექსკლუზიური ფინანსური მრჩეველი იყო 26.06.2026
PASHA Bank-ის IPO აზერბაიჯანში – თიბისი კაპიტალი ტრანზაქციის ექსკლუზიური ფინანსური მრჩეველი იყო
„ოცნების“ დეპუტატები გახარიას თანაპარტიელებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ – ჩხუბი პარლამენტში 26.06.2026
„ოცნების“ დეპუტატები გახარიას თანაპარტიელებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ – ჩხუბი პარლამენტში