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“ოპოზიციაში ყოფნა საკუთარი ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს” – გახარია ჩხუბის შესახებ

27.06.2026
“ოპოზიციაში ყოფნა საკუთარი ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს” – გახარია ჩხუბის შესახებ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ ლიდერი გიორგი გახარია საკუთარი თანაპარტიელების ცემას „ოცნების“ დეპუტატების მიერ სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა.

„ჩვენ პარლამენტში შევედით არა იმისთვის, რომ მოქალაქეები – მათ შორის ისინიც, ვინც „ქართულ ოცნებას“ მისცა ხმა – თავიანთი საჭიროებებისა და პრობლემების პირისპირ მარტო დაგვეტოვებინა. ჩვენი მიზანი იყო პარლამენტის ყველა ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტის გამოყენება ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და იმისთვის, რომ პარლამენტში განსხვავებული ხმებიც ისმოდეს. ამ მისიისთვის არასოდეს გვიღალატია.

„ქართულმა ოცნებამ“ პოლიტიკურ ოპოზიციას კოორდინირებული ფიზიკური ძალადობით უპასუხა. ჩვენს კოლეგას, გიგა ფარულავას, სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. დღეს საქართველოში ოპოზიციაში ყოფნა საკუთარი ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს. ამ ძალადობას ხელს უწყობს დაუსჯელობის განცდა, რომლითაც ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში მყოფი პირები სარგებლობენ“, – დაწერა გიორგი გახარიამ.

26 ივნისს, პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა.

„ქართული ოცნების“ წევრები გახარიას პარტიის 2 დეპუტატს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.

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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
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