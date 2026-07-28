სოზარ სუბარს 930 ლარი გადაუხადეს მესტიაში მივლინებისთვის

„ხალხის ძალის“ წარმომადგენელს საქართველოს პარლამენტში, სოზარ სუბარს 930 ლარი გადაუხადეს სვანეთში მივლინებისთვის. საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური მონაცემებით, ის სვანეთში თავის კოლეგასთან, დიმიტრი ხუნდაძესთან ერთად 2026 წლის თებერვალში ოფიციალური მივლინებით იმყოფებოდა. უფრო ზუსტად კი „ოცნების“ პარლამენტის წევრები მესტიაში იმყოფებოდნენ და მათთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1860 ლარი დაიხარჯა.
სოზარ სუბარი საქართველოს XI მოწვევის პარლამენტის წევრია. ბოლო დეკლარაციის მიხედვით, 2025 წელს მას, როგორც პარლამენტის წევრს, ხელფასის სახით 127 374,72 ლარი აქვს მიღებულია. ეს თვეში 10 614 ლარია.
სოზარ სუბარი პარლამენტის თავმჯდომარის ერთ-ერთი მოადგილეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ხელფასი 2026 წელს კიდევ გაიზარდა.
სოზარ სუბარი დაბადებული და გაზრდილია მესტიაში, თუმცა ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით მას მესტიაში ქონება არ გააჩნია.
სოზარ სუბარმა პირველი დეკლარაცია 2005 წელს შეავსო, როგორც სახალხო დამცველმა. ამ დეკლარაციაში ის წერს, რომ ძმასთან ერთად ფლობდა სახლს მესტიის რაიონის სოფელ ჭუბერში.