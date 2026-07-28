თინათინ რუხაძე თანამდებობიდან გადადგა

კულტურის მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა.
პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ, მივიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო კულტურის მინისტრის თანამდებობა.
ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. კულტურა არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ ზრუნვასა და ყურადღებას მოითხოვს. ვწუხვარ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს საშუალებას, სათანადო ყურადღება დავუთმო იმ საქმეს, რომელიც ასე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია,“ – წერს თინათინ რუხაძე.
ინფორმაცია გადადგომის შესახებ საქართველოს კულტურის სამინისტროს ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა.