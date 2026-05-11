სინოდმა 22 ხმით აირჩია ახალი პატრიარქი

დღეს, 11 მაისს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა ახალ კათოლიკოს-პატრიარქად აირჩია შიო მუჯირი.
შიო მუჯირი 9 წლის განმავლობაში იყო აწ გარდაცვლილი პატრიარქის, ილია II-ის მოსაყდრე, დღეიდან კი თავად მიიღებს ტიტულს – საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა-თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის.
პატრიარქობის კანდიდატები იყვნენ: საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი), ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი (აქიაშვილი) და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი).
ყველაზე მეტი, 22 ხმა, შიო მუჯირმა მიიღო. 9 ხმა მიიღო ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა და 7 – ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა.