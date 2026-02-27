200-მდე თანამშრომელმა ხელვაჩაურის სამკერვალო ქარხანაში მუშაობა განაახლა – ერთი პირობით

ხელვაჩაურში, სამკერვალო ფაბრიკა „ფასთ თრექ ტექსტილე“-ში დღეს, 27 თებერვალს, თანამშრომლები სამუშაოს დაუბრუნდნენ. ისინი დღის ბოლომდე ელოდებიან გენერალური დირექტორის პასუხს, რომელიც მათ ამ დილით შეხვდა.
სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ხელფასი შეუმცირდათ და სამუშაო პირობები გაუარესდა. ისინი განმარტავენ, რომ სამუშაოს მოცულობა გაიზარდა, ანაზღაურება კი, შემცირდა. სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლებმა გუშინ, 26 თებერვალს საპროტესტო აქცია გამართეს და მუშაობა მთელი დღით შეაჩერეს.
„დღეს დილითაც იყო პროტესტი, თანამშრომლებს შეხვდა გენერალური დირექტორი, რომელმაც თქვა, რომ მოთხოვნები გასაგებია, მაგრამ უნდა დაელაპარაკოს თავის პარტნიორებს. გენდირექტორმა თანამშრომლებს მოუწოდა, დაჰბრუნებოდნენ სამუშაოს დღის ბოლომდე, ვიდრე ის კომპანიის პოზიციას გააცნობს დასაქმებულებს. ამ პირობით განახლდა მუშაობა,“ – ამბობს ორგანიზაციის – „ადამიანის უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე. ის სამკერვალო ფაბრიკაში დღეს გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა.
სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლებმა გუშინვე მიმართეს შრომის ინსპექციას, თუმცა თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ დრომდე ინსპექცია პრობლემით არ დაინტერესებულა.
„ბათუმელები“ ასევე დაუკავშირდა შრომის ინსპექციას, თუმცა ჯერ პასუხი არ მიგვიღია. ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, მასალა განახლდება.
