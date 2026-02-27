200-მდე თანამშრომელმა ხელვაჩაურის სამკერვალო ქარხანაში მუშაობა განაახლა – ერთი პირობით

მთავარი,სიახლეები

27.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ხელვაჩაურში, სამკერვალო ფაბრიკა „ფასთ თრექ ტექსტილე“-ში დღეს, 27 თებერვალს, თანამშრომლები სამუშაოს დაუბრუნდნენ. ისინი დღის ბოლომდე ელოდებიან გენერალური დირექტორის პასუხს, რომელიც მათ ამ დილით შეხვდა.

სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ხელფასი შეუმცირდათ და სამუშაო პირობები გაუარესდა. ისინი განმარტავენ, რომ სამუშაოს მოცულობა გაიზარდა, ანაზღაურება კი, შემცირდა. სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლებმა გუშინ, 26 თებერვალს საპროტესტო აქცია გამართეს და მუშაობა მთელი დღით შეაჩერეს.

„დღეს დილითაც იყო პროტესტი, თანამშრომლებს შეხვდა გენერალური დირექტორი, რომელმაც თქვა, რომ მოთხოვნები გასაგებია, მაგრამ უნდა დაელაპარაკოს თავის პარტნიორებს. გენდირექტორმა თანამშრომლებს მოუწოდა, დაჰბრუნებოდნენ სამუშაოს დღის ბოლომდე, ვიდრე ის კომპანიის პოზიციას გააცნობს დასაქმებულებს. ამ პირობით განახლდა მუშაობა,“ – ამბობს ორგანიზაციის – „ადამიანის უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე. ის სამკერვალო ფაბრიკაში დღეს გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა.

სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლებმა გუშინვე მიმართეს შრომის ინსპექციას, თუმცა თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ დრომდე ინსპექცია პრობლემით არ დაინტერესებულა.

„ბათუმელები“ ასევე დაუკავშირდა შრომის ინსპექციას, თუმცა ჯერ პასუხი არ მიგვიღია. ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, მასალა განახლდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
