„800 ლარზე ვერ ვიმუშავებთ“ – პროტესტი ხელვაჩაურის სამკერვალო ფაბრიკაში

ხელვაჩაურში სამკერვალო ფაბრიკის – „ფასთ თრექ ტექსტილეს“ თანამშრომლებმა დღეს, 26 თებერვალს, სამუშაოს შესრულებაზე უარი თქვეს, ფაბრიკის ეზოში აქცია გამართეს და მუშაობა ერთი დღით შეაჩერეს.
ფაბრიკის თანამშრომლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
„ახალმა ადმინისტრაციამ სამუშაო პირობები შეგვიცვალა, ხელფასი გამოგვდის 800-900 ლარი… იძულებულს გვხდიან, რომ წავიდეთ, ამ ფორმით გვაიძულებენ, რომ დავტოვოთ სამსახური, კომპენსაციის გადახდა არ უნდათ,“ – უთხრეს აქციაზე გამოსულმა მოქალაქეებმა ადგილზე მისულ თამაზ ბაკურიძეს, ორგანიზაციის „ჩვენი უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელს.
„დღეს 200-ზე მეტმა თანამშრომელმა დავტოვეთ ფაბრიკა იმ პირობით, რომ ხვალ დილით შეგვახვედრებენ გენერალურ დირექტორს. დირექტორი საქართველოში არაა, თურქეთიდან უნდა ჩამოვიდეს და დაგელაპარაკებათო. თუ პირობები არ შეიცვლება, მუშაობის გაგრძელებას აღარ ვაპირებთ.
სულ 300 თანამშრომელია დასაქმებული, დღეს რამდენიმე დარჩა სამსახურში, რადგან გამოუვალი მდგომარეობა აქვთ, ბანკის ვალები და ასე შემდეგ. ჩვენ ხვალ გვეცოდინება, გავაგრძელებთ თუ არა მუშაობას,“ – უთხრა „ბათუმელებს“ გიგლა გიორგაძემ, სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომელმა.
აქციაზე გამოსული სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლების განმარტებით, ფაბრიკაში ახალმა ადმინისტრაციამ ბონუსის მიღების წესი რამდენიმე თვის წინ შეცვალა. ახალი წესების ამოქმედების შემდეგ კი, დასაქმებულებს საშუალოდ თვეში 800-900 ლარი გამოსდით ანაზღაურება, მანამდე კი – 1200 ლარი, ან უფრო მეტი გამოსდიოდათ.
ფაბრიკის თანამშრომლების თქმით, ფაბრიკაში დაცულია დამატებითი საათების ანაზღაურების წესი და დასაქმებულთა სხვა უფლებები.
აქციის მონაწილეებს დღეს ფაბრიკის ერთ-ერთი მენეჯერი, ნიკა დუმბაძე შეხვდა. იგი ფაბრიკის თანამშრომლებს დაჰპირდა, რომ გენერალური დირექტორი მათ ხვალ დაელაპარაკება.