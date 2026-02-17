ოზურგეთში, საკუთარ ავტომობილში კაცი ააფეთქეს

ოზურგეთში 55 წლის ზვიად ჯინჭარაძე საკუთარ ავტომანქანაში ააფეთქეს.
ინფორმაციას „გურიის მოამბე“ ავრცელებს.
ფაქტი დაგვიდასტურეს შსს-შიც.
„გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108-ე მუხლით მიმდინარეობს და ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები“, – განაცხადეს შს სამინისტროში.
„გურიის მოამბე“ წერს, რომ ზვიად ჯინჭარაძე კრიმინალური ავტორიტეტია (მეტსახელად „ჯუმათა”) და ბოლო დროს უცხოეთიდან შემოტანილი ავტომანქანების რეალიზაციით იყო დაკავებული.
ამავე წყაროს ინფორმაციით, ჯინჭარაძის მდგომარეობა მძიმეა.