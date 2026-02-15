როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 15 თებერვლის 21 საათიდან 16 თებერვლის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
- ღამით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
- ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
- ღამით: 3 გრადუსი ყინვა – 2 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში, 17 და 18 თებერვალს, ძირითადად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.