მთავარი,სიახლეები

სახელმწიფო უძრავი ქონების გაცვლის წინაპირობები შეიცვალა – ახალი დადგენილება

10.02.2026 •
სახელმწიფო უძრავი ქონების გაცვლის წინაპირობები შეიცვალა – ახალი დადგენილება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ მთავრობის ახალი დადგენილებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გაცვლა უკვე შესაძლებელი იქნება იმ შემთხვევაშიც, თუ „სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროექტიდან გამომდინარე“ უძრავ ნივთთან მიმართებით ადმინისტრაციული ორგანო გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებს.

საუბარია იმაზე, რომ თუ სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი ხორციელდება [მაგალითად: გზა, რკინიგზა, პორტი, ელექტროგადამცემი ხაზი და ა.შ.], შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს შეუძლია კონკრეტულ უძრავ ქონებაზე დააწესოს შეზღუდვა.

ეს შეზღუდვა შეიძლება იყოს, მაგალითად: მშენებლობის აკრძალვა ან შეზღუდვა [სრულიად ან გარკვეული პარამეტრებით]; სიმაღლის ლიმიტი [მაგალითად, აეროპორტის სიახლოვეს]; გამოყენების ტიპის შეზღუდვა [სასოფლო-სამეურნეოდან სხვა დანიშნულებაზე ვერ გადაყვანა]; დაცვითი ზონის დაწესება [გზის, სანაპიროს, ინფრასტრუქტურის გარშემო]; გადაყვანის/გასხვისების შეზღუდვა გარკვეული ვადით და სხვა.

ანუ, შეზღუდვა ნიშნავს, რომ მესაკუთრე ვეღარ სარგებლობს ქონებით სრულად საკუთარი სურვილისამებრ, რადგან პრიორიტეტი ენიჭება საჯარო ინტერესს. შესაბამისად, მთავრობას ეძლევა უფლება, ეს ქონება მესაკუთრეს სხვა სახელმწიფო ქონებაში გადაუცვალოს.

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გაცვლისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წინაპირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალ დადგენილებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2026 წლის 9 თებერვალს მოაწერა. დადგენილება 10 თებერვალს ამოქმედდა.

ცვლილებების გათვალისწინებით „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გაცვლის წინაპირობები“ დადგენილებაში შემდეგნაირად განისაზღვრა:

„საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გაცვლა შესაძლებელია, განხორციელდეს:

  • ა) თუკი ქონების გაცვლის საჭიროება გათვალისწინებულია შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს მიერ დამტკიცებული ქალაქთმშენებლობითი გეგმით;
  • ბ) ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, სახელმწიფოებრივი/საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის, სახელმწიფოებრივი/საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტის განხორციელების მიზნით.
  • გ) სახელმწიფოებრივი/საზოგადოებრივი მნიშვნელობის განსახორციელებელი პროექტიდან გამომდინარე, კომპეტენტური ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ უძრავ ნივთთან მიმართებით განსაზღვრული/მითითებული შეზღუდვის შემთხვევაში.“.

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი წესით გაყიდვა ან/და გაცვლა 2026 წლის 12 იანვრიდან იმ „წინაპირობების საფუძველზე“ გრძელდება, რომელიც „ოცნების“ მთავრობამ დაადგინა. ეს „წინაპირობები“ კი საკმაოდ მოცულობითია.

არადა, 2025 წლის ივნისში „ოცნების“ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ „პირდაპირი მიყიდვის პრაქტიკა დასრულდა“, თუმცა, ამ წესით ქონების გასხვისებას მაინც აგრძელებდა.

სადაო პარლამენტმა, 2025 წლის 11 ნოემბერს „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ კანონში შეიტანა ცვლილებები, რომლითაც პირდაპირი მიყიდვის წესი კი არ გაუქმდა, არამედ დააკონკრეტეს, რომ სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვა ან/და გაცვლა შესაძლებელი იყო „მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში“.

ამ თემაზე:

სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან- „ოცნებამ“ კრიტერიუმები დაადგინა

 

მთავარი ფოტო: „ბათუმელების“ არქივიდან

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან- „ოცნებამ“ კრიტერიუმები დაადგინა
სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან- „ოცნებამ“ კრიტერიუმები დაადგინა
რკინიგზა ბათუმში 107 586 კვ/მ მიწას ყიდის 59 მილიონ ლარად – აუქციონები არ შედგა 
რკინიგზა ბათუმში 107 586 კვ/მ მიწას ყიდის 59 მილიონ ლარად – აუქციონები არ შედგა 
სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან – პირობებს მთავრობა დაადგენს
სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი წესით ისევ გაყიდიან – პირობებს მთავრობა დაადგენს
ეკლესიას 1 ლარად მიჰყიდეს მიწა და შენობა სენაკსა და თიანეთში – მთავრობის ახალი განკარგულებები
ეკლესიას 1 ლარად მიჰყიდეს მიწა და შენობა სენაკსა და თიანეთში – მთავრობის ახალი განკარგულებები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 ივლისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 ნოემბერი

ინციდენტი ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე – შსს-მ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო 10.02.2026
ინციდენტი ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე – შსს-მ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო
“Sabotage” Case Against Eight Opposition Politicians Moves Forward – Court Report 10.02.2026
“Sabotage” Case Against Eight Opposition Politicians Moves Forward – Court Report
„რუსეთმა დაკარგა სამხრეთ კავკასია, საქართველო რჩება რუსეთის ჰოლდინგში“ – ინტერვიუ 10.02.2026
„რუსეთმა დაკარგა სამხრეთ კავკასია, საქართველო რჩება რუსეთის ჰოლდინგში“ – ინტერვიუ
თსუ-სა და სტუ-ს კურსდამთავრებულები – „ჩვენი უნივერსიტეტები განადგურების პირასაა“ 10.02.2026
თსუ-სა და სტუ-ს კურსდამთავრებულები – „ჩვენი უნივერსიტეტები განადგურების პირასაა“
„სხვას რომ ხმა ამოეღო, ჩემი შვილი არ მოკვდებოდა“ – გიგა ავალიანის დედა 10.02.2026
„სხვას რომ ხმა ამოეღო, ჩემი შვილი არ მოკვდებოდა“ – გიგა ავალიანის დედა
თიბისი წარმოგიდგენთ 25-ე, საიუბილეო – „ქოლგა თბილისი ფოტოს“ 10.02.2026
თიბისი წარმოგიდგენთ 25-ე, საიუბილეო – „ქოლგა თბილისი ფოტოს“