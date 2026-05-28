გონიოს ყოფილ პოლიგონს სახელმწიფო იარაღით დაიცავს

ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 50-ზე მეტი ობიექტის ცეცხლსასროლი იარაღით დაცვაში წელს, 7 თვის განმავლობაში, 4,5 მილიონზე მეტ ლარს გადაიხდის.
დასაცავ ობიექტებს შორისაა ბათუმში, გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორია, წყალტუბოს სანატორიუმები და სხვა ქონება.
ობიექტების დასაცავად საჭირო თანხას – 4 571 570 ლარს კი შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტს გადაურიცხავენ.
სააგენტო წერს, რომ კანონით „ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ობიექტის დაცვის უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ აღნიშნულ დეპარტამენტს… ბაზარზე ანალოგიური მომსახურების გამწევი პირის გამოჩენა კი დამოკიდებულია შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებზე.“
„სახელმწიფო ობიექტების ცეცხლსასროლი იარაღით დაცვის მომსახურების [2026 წლის 1-ლი ივნისიდან 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით] შესყიდვის საჭიროება განპირობებულია გამომდინარე იქიდან, რომ თავიდან იქნას აცილებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტების [მათში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ნივთებით] დაზიანება, ქურდობა, ყაჩაღობა, განზრახ განადგურება და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედება“, – წერს ქონების სააგენტო შესყიდვების სააგენტოს.
აქ აღსანიშნავია, რომ მაგალითად გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიაზე, რომლის ფართობი 2,2 მილიონი კვადრატული მეტრია, რაიმე შენობა ფაქტობრივად არ დგას [შემორჩენილია მხოლოდ სამხედრო წვრთნისთვის საჭირო რამდენიმე შენობების ნანგრევი].
„ოცნების“ ხელისუფლება ბოლო რამდენიმე წელია საუბრობს გონიოში ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიის განვითარებაზე, მოამზადეს კონცეფციებიც, თუმცა, საბოლოოდ აქ „არაბული ინვესტიცია“ დააანონსეს.
ეს ტერიტორია არაბულ კომპანია „Eagle Hills-სთან თანამშრომლობის ფარგლებში“ აჭარის მთავრობამ 2025 წელს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა. რეესტრის ბოლო ამონაწერით, ეს ტერიტორია ჯერ კიდევ სახელმწიფოს საკუთრებაშია.
ამ თემაზე ვრცლად: „იგლ ჰილსის“ პროექტი გონიოს ყოფილ პოლიგონზე, სადაც მშენებლობა შეზღუდულია აეროპორტის გამო
რაც შეეხება წყალტუბოს სანატორიუმებს, ამჟამად დასაცავი ობიექტების სიაშია: ბალნეოლოგიური სანატორიუმი „ფილიალი“, ასევე „იმერეთი“, „გეოლოგი“, „გელათი“, „რკინიგზელი“, „წყალტუბო“, „სავანე“, „მეგობრობა“, „აია“, „შახტიორი“ და „მედეა“.
ეს და სხვა სანატორიუმები სააგენტოს 2022 წელს გასაყიდადაჰქონდა გამოტანილი აუქციონზე.
2019 წელს კი, „ქართული ოცნების“ დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე, მილიარდერი ექსპრემიერი, ბიძინა ივანიშვილი პირადად დაჰპირდა ამომრჩეველს, რომ წყალტუბოს, როგორც ბალნეოლოგიურ კურორტს, აღადგენდა და განავითარებდა. თუმცა, დაპირება დაპირებად დარჩა.
ამ თემაზე ვრცლად: ივანიშვილის შეუსრულებელი დაპირება – მიტოვებული სანატორიუმები ეკალბარდში