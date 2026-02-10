როდის გამოიდარებს ბათუმში – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 10 თებერვლის 21 საათიდან 11 თებერვლის 21 საათამდე ბათუმში და სანაპირო რაიონებში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ზოგან, შესაძლოა, წვიმა.
მაღალმთიან აჭარაში კვლავ მოთოვს.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0 – 3 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1– 6 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმში ხუთშაბათს, 12 თებერვალს გამოიდარებს და კვირის ბოლოს ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება.