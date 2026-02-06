როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 6 თებერვლის 21 საათიდან 7 თებერვლის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 12 – 17 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0 – 3 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1– 6 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმში 8-9 თებერვალს მოსალოდნელია წვიმა, მთაში – თოვა.