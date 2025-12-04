რკინიგზა ბათუმში 107 586 კვ/მ მიწას ყიდის 59 მილიონ ლარად – აუქციონები არ შედგა 

ბათუმში, გაგარინისა და ხახულის შესახვევს შორის [სასპორტო სკოლის უკანა ტერიტორია] „საქართველოს რკინიგზა“ ჯამში 107 586 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის 3 ნაკვეთს ყიდის. ქონება მთლიანობაში 59 712 497 ლარად იყო აუქციონზე გატანილი, თუმცა აუქციონები არ შედგა.
რკინიგზის შვილობილ კომპანია „ჯიარ ქონების მართვას“ თითოეულ ნაკვეთზე აუქციონი ორ-ორჯერ ჰქონდა გამოცხადებული.
გასაყიდი მიწის ნაკვეთების ფართობები და საწყისი გასაყიდი ფასი:
პირველი ნაკვეთი – 33 466 კვადრატული მეტრი – საწყისი გასაყიდი ფასი 18 652 928 ლარი
მეორე ნაკვეთი – 26 937 კვადრატული მეტრი – საწყისი გასაყიდი ფასი 15 025 591 ლარი
მესამე ნაკვეთი – 47 183 კვადრატული მეტრი – საწყისი გასაყიდი ფასი 26 033 978 ლარი
სამივე შემთხვევაში „ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების ვადა იყო აუქციონის დასრულებიდან – 1 თვე; შეძენილი ქონების საფასურის [აუქციონზე დაფიქსირებული საბოლოო ფასი, გადახდილი „ბე“-ს გამოკლებით] გადახდის ვადა კი აუქციონის დასრულებიდან – 10 დღე.გასაყიდი მიწის ნაკვეთები [ყოფილი: ე.წ. „ბათუმის სატვირთო ეზო“] „ჯიარ ქონების მართვას“ საკუთრებაშია.
კომპანიამ ამ ნაკვეთების მომიჯნავედ 19 147 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი [ფოტოზე N4] უკვე გაყიდა 13 615 326 ლარად. ეს ნაკვეთი აუქციონზე ერთი ბიჯით გაიყიდა და დღეს მისი მესაკუთრეა შპს „კორეან ელექტრონიქს“. ეს კომპანია 2027 წელსაა თბილისში რეგისტრირებული და მისი 100% წილის მფლობელია გიორგი ქიძინიძე.
„ჯიარ ქონების მართვას“ დარჩენილი სამი ნაკვეთის გასაყიდად ხელახალი აუქციონები ჯერ არ გამოუცხადებია. შესაბამისად, უცნობია შეამცირებენ თუ არა საწყის გასაყიდ ფასს.