აჭარაში სუს-ის მიერ დაკავებულებს ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვაზე წარუდგინეს

15.10.2025 •
აჭარაში სუს-ის მიერ დაკავებულებს ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვაზე წარუდგინეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის ინფორმაციით, სპეციალური უსაფრთხოების სამსახურის მიერ აჭარაში დაკავებულ სამ პირს ბრალდება წარუდგინეს.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიების ვერსიით, დაკავებულები ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ „შესაძლო კავშირში მყოფი პირები“ არიან და „საცხოვრებელ სახლებში მართლსაწინააღმდეგოდ ინახავდნენ ცეცხლსასროლ იარაღებს, ფეთქებად ნივთიერებას, დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალას და სამხედრო აღჭურვილობას“. ასევე, სუს-ის გამოძიების თანახმად, ჩხრეკის შედეგად  ამოღებულია დროშა ტერორისტული ორგანიზაციის სიმბოლიკით.

პროკურატურამ დაკავებულებს ბრალდება ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის და ფეთქებადი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო შეძენის და შენახვის ფაქტზე წარუდგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

აქვე, პროკურატურის ცნობით, გამოძიება გრძელდება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ფოტოზე: კადრი სუს-ის მიერ გავრცელებული ვიდეომასალიდან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
