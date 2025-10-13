მთავარი,სიახლეები

სუსის ცნობით, აჭარაში 3 პირი დააკავეს ტერორისტულ საქმიანობასთან კავშირის ბრალდებით

სუსის ცნობით, აჭარაში 3 პირი დააკავეს ტერორისტულ საქმიანობასთან კავშირის ბრალდებით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა [სუს-ი] დღეს, 13 ოქტომბერს ბრიფინგზე განაცხადა, რომ აჭარაში საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე.

სუს-ის ინფორმაციით, აჭარაში ერთდროულად 5 სხვადასხვა ადგილას სპეციალური ღონისძიება ჩატარდა და „გამოვლენილია გარკვეული ტერორისტული აქტივობები“.

სუს-ის ვერსია ასეთია:

„ტერორისტულ იდეოლოგიაზე ჩამოყალიბებული ე.წ. თეგბირისტების ჯამაათის წევრებს კავშირი ჰქონდათ ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ უცხო ქვეყანაში მყოფ გავლენიან ლიდერებთან, რომელთა მითითებით და სამომავლო ტერორისტული მიზნებისთვის ჯამაათის სახით ჩამოაყალიბეს რადიკალურ ისლამისტურ იდეოლოგიაზე დაფუძნებული დაჯგუფება“.

სუს-ი აცხადებს, რომ „ისინი გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიით სხვა რელიგიის მიმდევრების მიმართ“, თუმცა კონკრეტულ ფაქტებზე ბრიფინგზე არ თქმულა.

სუს-ის ინფორმაციით:

„საქმეში არსებული ინფორმაციით, ხსენებული დაჯგუფებების წევრები გეგმავდნენ ისლამური სახელმწიფოს გავლენიანი წევრების საქართველოში არალეგალურად შემოყვანას და მათი ლიდერობით გარკვეული პლაცდარმის მოწყობას, ….რითაც მოახერხებდნენ ტერორისტული მიზნისთვის საქართველოს ტერიტორიის ტრანზიტულად გამოყენებას.

დღეს დილით, გამთენიისას ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ამოღებულია ტერორისტული სიმბოლიკის ამსახველი ნივთები, ასაფეთქებელი ნივთიერებები, დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღი; სამხედრო აღჭურვილობა, მობილური ტელეფონები და სხვა სახის ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა ვალუტა“.

სუს-ის ცნობით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 328-ე მუხლებით – ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება და უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ასეთ ორგანიზაციაში გაერთიანება ანდა მისი დახმარება ტერორისტულ საქმიანობაში. 

დანაშაული 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

