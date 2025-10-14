ტერორი საქართველოში ახალ სიმაღლეებს აღწევს – სალომე ზურაბიშვილი

საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი X-ზე წერს, რომ ტერორი საქართველოში უკვე ახალ სიმაღლეებს აღწევს.
„მმართველმა პარტიამ წარმოადგინა ახალი კანონმდებლობა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ითვალისწინებს, მათ წევრებს კი სამომავლო პოლიტიკურ საქმიანობასაც უკრძალავს. ქუჩის დემონსტრანტების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული ზომები კი სისხლის სამართლის პროცედურებით ჩანაცვლდება“ – წერს სალომე ზურაბიშვილი.
უწყვეტი საპროტესტო აქციების ფონზე, „ქართული ოცნება“ შეკრებასა და მანიფესტაციასთან დაკავშირებით კანონმდებლობას ისევ ამკაცრებს. გამკაცრებული ცვლილებები „ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, ირაკლი კირცხალიამ 13 ოქტომბერს წარადგინა ბრიფინგზე.
მაგალითად:
შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილის მიერ სახის ნიღბით დაფარვის, ცრემლსადენი ანდა მომწამვლელი ნივთიერების ქონის, ასევე გზის გადაკეტვის, ან დროებით კონსტრუქციის პირველივე შემთხვევა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. ხოლო თუ სამართალდამრღვევი ორგანიზატორია, – ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით.
იმგვარ შეკრებაში ან მანიფესტაციაში მონაწილეობა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნით შეწყვეტას ექვემდებარება, პირველივე შემთხვევაში გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 60 დღემდე ვადით.
