კარასინი „ოცნების“ პოლიტიკას აქებს – „საქართველო გაიზარდა, ფეხზე დადგა“

რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარემ, გრიგორი კარასინმა რუსულ პროპაგანდისტულ გამოცემასთან, Lenta.ru-სთან საუბრისას თქვა, რომ „საქართველო გაიზარდა“.
კარასინი გამოეხმაურა 4 ოქტომბერს, თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციაზე განვითარებულ მოვლენებს და პროტესტი საქართველოში მაიდანს შეადარა:
„საქართველოში მაიდანის გამეორების მცდელობები, მოსახლეობის უმრავლესობის წინააღმდეგ, რომელმაც აირჩია ის, ვისი არჩევაც სურდა, სრულიად ჩავარდა.
მაიდანის პოლიტიკური ტექნოლოგიები წარსულს ბარდება და ამას ძალიან სწრაფად უნდა მიხვდნენ ისინი, ვინც ამას აორგანიზებს.
საქართველო გაიზარდა, ფეხზე დადგა და მშვიდად რეაგირებს ყველა ამ ჩანაფიქრსა და ინტრიგაზე. ეს უნდა აღვნიშნოთ“, – თქვა კარასინმა.
კარასინის კომენტარი სრულ თანხვედრაშია „ოცნების“ ლექსიკასთან. „ოცნების“ პრემიერი ირაკლი კობახიძე ხშირად ადარებს მაიდანს საქართველოში მიმდინარე პროევროპულ პროტესტს.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა კარასინი „ოცნების“ პოლიტიკას აქებს. მაგალითად, 2024 წელს კარასინმა თქვა, რომ „საქართველო დაღვინდა“, მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა განაცხადა, რომ „ოსებს ბოდიში უნდა მოვუხადოთ“.