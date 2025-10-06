მთავარი,სიახლეები

კარასინი „ოცნების“ პოლიტიკას აქებს – „საქართველო გაიზარდა, ფეხზე დადგა“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარემ, გრიგორი კარასინმა რუსულ პროპაგანდისტულ გამოცემასთან, Lenta.ru-სთან საუბრისას თქვა, რომ „საქართველო გაიზარდა“.

კარასინი გამოეხმაურა 4 ოქტომბერს, თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციაზე განვითარებულ მოვლენებს და პროტესტი საქართველოში მაიდანს შეადარა:

„საქართველოში მაიდანის გამეორების მცდელობები, მოსახლეობის უმრავლესობის წინააღმდეგ, რომელმაც აირჩია ის, ვისი არჩევაც სურდა, სრულიად ჩავარდა.

მაიდანის პოლიტიკური ტექნოლოგიები წარსულს ბარდება და ამას ძალიან სწრაფად უნდა მიხვდნენ ისინი, ვინც ამას აორგანიზებს.

საქართველო გაიზარდა, ფეხზე დადგა და მშვიდად რეაგირებს ყველა ამ ჩანაფიქრსა და ინტრიგაზე. ეს უნდა აღვნიშნოთ“, – თქვა კარასინმა.

კარასინის კომენტარი სრულ თანხვედრაშია „ოცნების“ ლექსიკასთან. „ოცნების“ პრემიერი ირაკლი კობახიძე ხშირად ადარებს მაიდანს საქართველოში მიმდინარე პროევროპულ პროტესტს.

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა კარასინი „ოცნების“ პოლიტიკას აქებს. მაგალითად, 2024 წელს კარასინმა თქვა, რომ „საქართველო დაღვინდა“, მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა განაცხადა, რომ „ოსებს ბოდიში უნდა მოვუხადოთ“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
