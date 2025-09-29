„თქვენი გამარჯვება საუკეთესო ამბავია ევროპისთვის“ – ზურაბიშვილი მაია სანდუს ულოცავს

საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს მოლდოვის პრეზიდენტს, მაია სანდუს, რომლის პროევროპულმა პარტიამ არჩევნებზე, წინასწარი შედეგების თანახმად, ხმების 50.14% მიიღო.
„ბრავო! თქვენი გამარჯვება საუკეთესო ამბავია ევროპისთვის, დემოკრატიისთვის და ძლიერი პასუხია რუსეთისა და მისი ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ.
პროევროპული საქართველო თქვენ გვერდით დგას და მისი წინააღმდეგობა რუსეთის ჩარევის წინააღმდეგ ურყევია“ – წერს სალომე ზურაბიშვილი X-ზე.
წინასწარი შედეგებით, სანდუს „მოქმედების და სოლიდარობის პარტიამ“ ხმების 50.14 % მიიღო, პრორუსულმა კოალიცია „პატრიოტულმა ბლოკმა“ კი – 24.19%. დათვლილია ხმების 99.87% ამ შედეგების მიხედვით, სანდუს პარტია პარლამენტში უმრავლესობას შეინარჩუნებს.