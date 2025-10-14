მთავარი,სიახლეები

„მზია საქართველოს მშვიდობიანი პროტესტის ნაწილია“ – სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 14 ოქტომბერს, ბრიუსელში ევროპარლამენტში მიმდინარეობს კონფერენცია – „თავისუფლება ციხის კედლებს მიღმა: სოლიდარობა მზია ამაღლობელსა და საქართველოს დემოკრატიის მხარდამჭერ მოძრაობას“.

კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა მიმართა ვიდეომიმართვით:

„დღეს მსურს გაგიზიაროთ ჩემი ფიქრები მზია ამაღლობელზე – ქალზე, რომელიც იმ ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა, რომელიც დღეს საქართველოში დიქტატურის, რუსეთის გავლენისა და ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ მიმდინარეობს.

მზია ამ ბრძოლის სიმბოლო გახდა, რადგან ის ერთ-ერთი და არა ერთადერთია, მათ შორის, ვინც სრულიად უმიზეზოდ, ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე აღმოჩნდა ციხეში მხოლოდ იმიტომ, რომ თავისუფალ მედიას წარმოადგენს, მხოლოდ იმიტომ, რომ უკვე 30 წელზე მეტია იცავს სამოქალაქო თავისუფლებებს, უმცირესობების უფლებებს და განსხვავებული აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას.

აჭარაში, მის რეგიონში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დასაწყისში, როცა ქვეყანაში არსებობდა რეჟიმი, რომელიც თავისუფალ სიტყვას ზღუდავდა, მზია მუდამ დემოკრატიის დაცვის წინა ხაზზე იდგა.

და მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი ევროპული კურსიდან გადაეხვია, დაერღვია საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც ავალდებულებს ყველა ინსტიტუციას იმუშაოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და დაიწყო ჩვენი ბრძოლის ეს ეტაპი, სრულიად ბუნებრივია, რომ სწორედ მაშინ გახდა ეს პატარა ქალი, მზია, მშვიდობიანი პროტესტის მოძრაობის დროშა.

თავად ვესწრებოდი მის ბოლო სასამართლო პროცესს, რომელიც 11 საათი გრძელდებოდა და მთელი ამ 11 საათის განმავლობაში მზია ფეხზე იდგა, რადგან დამნაშავეთა სკამზე ჯდომა მისთვის მიუღებელი იყო. ეს არასდროს დამავიწყდება!

ის იყო და არის უდანაშაულო! ხელისუფლების მხრიდან თითქოსდა ფსევდორევოლუციების შესახებ მცდარი სცენარების შექმნის მიუხედავად, მზია საქართველოს მშვიდობიანი პროტესტის ნაწილია. მზია იმ მშვიდობიანი ბრძოლის სახეა, რომელიც ქვეყანაში საქართველოს ხალხის თავისუფლებისთვის, ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად, სამოქალაქო თავისუფლებებისა და პრესის თავისუფლების დასაცავად მიმდინარეობს.

და თუ დღეს არსებობს რამე, რაც ყველაზე მეტად საფრთხეშია, ეს პრესის თავისუფლებაა. მედიის თავისუფლება პირდაპირ დარტყმის ქვეშაა: პირველ რიგში, რეგიონული მედიასაშუალებები, რომლებიც ყველაზე მარტივად ხდებიან თავდასხმის ობიექტები, რადგან ყველაზე პატარები და რესურსების გარეშე არიან, შემდეგ უკვე, ძირითადი ოპოზიციური, ან უფრო ზუსტად, დამოუკიდებელი არხები, რომლებიც ხელისუფლების მხრიდან ცენზურისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობის სამიზნეები გახდნენ.

ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ დღეს, უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე, დამოკიდებული ვართ თავისუფალ ინფორმაციაზე, რათა განვაგრძოთ ჩვენი ბრძოლა საქართველოს ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად, საქართველოს დამოუკიდებლობის დასაცავად და რუსეთის გავლენისა და ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე 316 დღეა მშვიდობიანი პროტესტის სახით მიმდინარეობს და რომელიც ორ წელზე მეტი ხნის წინ დაიწყო და მანამდე გაგრძელდება, სანამ საქართველოში არ დაბრუნდება თავისუფალი მედია, თავისუფლება და დამოუკიდებლობა — თავის ევროპულ გზაზე“ – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
