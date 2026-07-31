ირაკლი კობახიძის ქონებრივ დეკლარაციაში მისი მეუღლე აღარ ფიგურირებს

გამოქვეყნდა „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის ქონებრივი დეკლარაცია, სადაც აღარ ფიგურირებს მისი მეუღლე, ნატალია მოწონელიძე. დეკლარაცია 2026 წლის 31 მაისშია შევსებული.
დეკლარაციაში მითითებულია ირაკლი კობახიძის შვილები.
2025 წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ნატალია მოწონელიძე „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს“ თავმჯდომარედ მუშაობდა და მისი წლიური ხელფასი 9 929 ლარი იყო.
მოწონელიძე 2024 წელს [კობახიძის 2025 წლის დეკლარაციის თანახმად], თსუ-შიც იყო დასაქმებული, საიდანაც 36 830 ლარი აუღია ხელფასის სახით.
ირაკლი კობახიძე მეუღლესთან ერთად საჯარო სივრცეებში თითქმის არასდროს ჩნდებოდა, თუმცა ამჯერად ის ქონებრივი დეკლარაციიდან გაქრა, რაც შესაძლოა იმას ნიშნავს, რომ ირაკლი კობახიძე ნატალია მოწონელიძესთან ერთად აღარ ცხოვრობს.
2026 წლის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, კობახიძის სახელზე კვლავ ფიქსირდება თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე არსებული 157.8 კვ.მეტრი საცხოვრებელი ბინა და 20კვ.მეტრი ავტოფარეხი, რომელიც კობახიძეს 2016 წელს საჩუქრის სახით მიუღია.
პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2025 წელს კობახიძეს ხელფასის სახით 140 860 ლარი აქვს აღებული.
დეკლარაციის მიხედვით, ირაკლი კობახიძე თავადვე იხდის ორი შვილის სწავლის საფასურსაც. მაგალითად, 2025 წელს მას გადაუხდია 2026-27 სასწავლო წლის საფასური, რაც მთლიანობაში 72 887 ლარია.
2026 წლის დეკლარაციის მიხედვით, კობახიძეს საბანკო ანგარიშებზე „თიბისი“ ბანკში 30 000 დოლარი და 61 261 ლარი აქვს.