სალომე ზურაბიშვილი – „ეს ფარსი მხოლოდ რეჟიმის მიერ შეიძლება იყოს დადგმული“

04.10.2025 •
სალომე ზურაბიშვილი – „ეს ფარსი მხოლოდ რეჟიმის მიერ შეიძლება იყოს დადგმული“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მე-5 პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პროვოკაციას უწოდებს თბილისში საპროტესტო აქციის მონაწილეების მხრიდან რომელიმე ადმინისტრაციული შენობის დაკავების მცდელობას.

„არანაირი სადღაც შევარდნა, გამოვარდნა, რაც ახლა ტარდება, არ შეიძლება რომ არსებობდეს, თუ ეს არ არის პროვოკაცია. მე ვარ საქართველოს ლეგიტიმური პრეზიდენტი, არაფერში არავინ არ მკითხა, გამოვედი სასახლიდან, რამეთუ ლეგიტიმურ პრეზიდენტს არ სჭირდება შენობა, მას სჭირდება ხალხის ლეგიტიმაცია,“ – აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა.

მან „ტვ პირველთან“ ეთერში განაცხადა, რომ ეს პროვოკაციაა:

„აქ ვინც დგას, არავის არ სჯერა სასწაულების, არ სჯერა პროვოკაციების და ახლა რაც ხდება იქითკენ, ეს არის სუფთა პროვოკაცია, რომელიც არ ვიცი ვის მიერ არის დაგეგმილი, მაგრამ ეს არის მცდელობა, რომ ის, რაც დღეს ნამდვილად ეწინააღმდეგება რეჟიმს, ანუ მშვიდობიანი პროტესტი, ეს ან დაშალონ, ან გააქციონ აქედან.

მთავარია, აქ გაგრძელდეს მშვიდობიანი დგომა, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვრებიან, მეც ხვალ ვიქნები და უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრი ხვალაც“.

იგი სოციალურ ქსელ X-ზეც გამოეხმაურა თბილისში მიმდინარე მოვლენებს და ორბელიანის სასახლის აღების მცდელობას ფარსი უწოდა:

„პრეზიდენტის სასახლის აღების ეს ფარსი მხოლოდ რეჟიმის მიერ შეიძლება იყოს დადგმული ქართველი ხალხის 310 დღიანი მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაციისთვის. როგორც ლეგიტიმური პრეზიდენტი, ოფიციალურად უარვყოფ ამას და მშვიდობიანად გავაგრძელებ ჩემი ხალხის გვერდით დგომას მანამ, სანამ ახალ არჩევნებში არ გავიმარჯვებთ,“ – წერს სალომე ზურაბიშვილი X-ზე.

დღეს, 4 ოქტომბერს თბილისში პროევროპული საპროტესტო აქცია იმართება. აქციის მონაწილეების ნაწილმა ერთ-ერთი ორგანიზატორის, მურთაზ ზოდელავას მოწოდების შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან გადაინაცვლა.

დაძაბულობა თბილისში – სპეცრაზმი სავარაუდოდ წიწაკის სპრეის იყენებს

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
