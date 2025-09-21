მთავარი,სიახლეები

„უშუქოდ ვართ მეორე დღე, გზაც პრობლემაა“ – მაჭახლის ხეობის მცხოვრები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„უშუქოდ ვართ ორი დღე, ელექტროგადამცემი ბოძებიც წააქცია წყალმა… ადიდებულმა მდინარემ მანქანაც წაიღო, გზებიც დააზიანა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ ხელვაჩაურში, მაჭახლის ხეობაში, სოფელ ჩიქუნეთში მცხოვრები დალი კახიძე.

დალი კახიძე მდინარე მაჭახელას კალაპოტთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში „რიბერა“ მუშაობდა. ძლიერი წვიმის შემდეგ მდინარე მაჭახელა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ამ კალაპატთან ახლოს მდებარე კოტეჯები, ასევე რესტორნები დატბორა.

„მდინარესთან ახლოს რაც იყო, ყველაფერი მდინარემ წაიღო, სახლებიც დაეტბორა რამდენიმეს,“ – დასძინა დალი კახიძემ.

„დაზიანდა ახლომდებარე სარესტორნო ინფრასტრუქტურა და დატბორილია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი… ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები…“- აღნიშნული იყო ხელვაჩაურის მერიის მიერ გუშინ, 20 სექტემბერს, გავრცელებულ ინფორმაციაში.

დღეს, 21 სექტემბერს, ხელვაჩაურის მერიას ინფორმაცია სტიქიის შესახებ არ განუახლებია.

„შუქის პრობლემა მაჭახლის ხეობაში არის, მაგრამ ნაწილობრივ აღდგენილია უკვე, ნაწილი – მალე აღდგება, რაც შეეხება გზას, მხოლოდ ერთ მოსახლესთან დამაკავშირებელი გზა არის პრობლემა და ხვალ დილით გაიწმინდება.

მანქანა მდინარეს არ წაუღია, უბრალოდ წყლის დონის გამო მისი გამოყვანა ვერ ხერხდება,“ – გვითხრეს ხელვაჩაურის მერიის პრესცენტრში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
