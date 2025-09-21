„უშუქოდ ვართ მეორე დღე, გზაც პრობლემაა“ – მაჭახლის ხეობის მცხოვრები

„უშუქოდ ვართ ორი დღე, ელექტროგადამცემი ბოძებიც წააქცია წყალმა… ადიდებულმა მდინარემ მანქანაც წაიღო, გზებიც დააზიანა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ ხელვაჩაურში, მაჭახლის ხეობაში, სოფელ ჩიქუნეთში მცხოვრები დალი კახიძე.
დალი კახიძე მდინარე მაჭახელას კალაპოტთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში „რიბერა“ მუშაობდა. ძლიერი წვიმის შემდეგ მდინარე მაჭახელა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ამ კალაპატთან ახლოს მდებარე კოტეჯები, ასევე რესტორნები დატბორა.
„მდინარესთან ახლოს რაც იყო, ყველაფერი მდინარემ წაიღო, სახლებიც დაეტბორა რამდენიმეს,“ – დასძინა დალი კახიძემ.
„დაზიანდა ახლომდებარე სარესტორნო ინფრასტრუქტურა და დატბორილია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი… ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები…“- აღნიშნული იყო ხელვაჩაურის მერიის მიერ გუშინ, 20 სექტემბერს, გავრცელებულ ინფორმაციაში.
დღეს, 21 სექტემბერს, ხელვაჩაურის მერიას ინფორმაცია სტიქიის შესახებ არ განუახლებია.
„შუქის პრობლემა მაჭახლის ხეობაში არის, მაგრამ ნაწილობრივ აღდგენილია უკვე, ნაწილი – მალე აღდგება, რაც შეეხება გზას, მხოლოდ ერთ მოსახლესთან დამაკავშირებელი გზა არის პრობლემა და ხვალ დილით გაიწმინდება.
მანქანა მდინარეს არ წაუღია, უბრალოდ წყლის დონის გამო მისი გამოყვანა ვერ ხერხდება,“ – გვითხრეს ხელვაჩაურის მერიის პრესცენტრში.