მთავარი,სიახლეები

ბსუ პირველკურსელებს 150-ნაჭრიან ტორტზე რესტორანში ეპატიჟება

21.09.2025 •
ბსუ პირველკურსელებს 150-ნაჭრიან ტორტზე რესტორანში ეპატიჟება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა „ბსუ-ს პირველკურსელთა დახვედრის ღონისძიების მომსახურების ორგანიზებაზე“ ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის მაქსიმალური ღირებულება 18 850 ლარია.

მიმწოდებელი ვალდებული იქნება ბათუმში, ბსუ-ს მიერ შერჩეულ დროსა და სატენდერო პირობებით გათვალისწინებულ ადგილას უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა, კერძოდ:

„1500 ადამიანზე გათვლილი სივრცის უზრუნველყოფა; სარესტორნო სივრცე; მდებარეობა სანაპიროს პირველი ან მეორე ზოლი; აუცილებელია სივრცეს გააჩნდეს მოქმედი სამზარეულო და ბარი, სადაც მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა მოთხოვნის მიხედვით შეუკვეთონ მათთვის სასურველი ქართული თუ ევროპული კერძები;

სივრცე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი რაოდენობის მომსახურე პერსონალითა [მიმტანი] და დაცვის თანამშრომლით. არანაკლებ 10 დაცვის თანამშრომლისა. აღჭურვილი სასცენო გახმოვანებისა და განათების სისტემით, მოსასვენებელი სივრცით, მაგიდა სკამებითა და სხვა საჭირო ინვენტარით.

ღონისძიების ტერიტორიაზე დაუშვებელია სხვა არამონაწილე პირის დაშვება.

პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ასევე ადგილობრივი, პოპულარული DJ-ის მოწვევა, შემსყიდველთან შეთანხმებით; შესაბამისი დიჯეი აპარატურით დეკების და მაგიდის უზრუნველყოფა;

ასევე, 1 500 ადამიანზე გათვლილი ქეითერინგით უზრუნველყოფა. მენიუ: წყალი; გამაგრილებელი სასმელები; ტკბილეული; სეზონური ხილი;

150-ნაჭრიანი ტორტი, მარცეპანის ზედაპირით; ზომები: 100X60; ტორტის ზედაპირზე დატანილი უნდა იყოს სიტყვა – WELCOME, ბსუ-ს ლოგო და სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.“

ტენდერის პირობის მიხედვით, „მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 ოქტომბრისა, შემსყიდველის შეკვეთის შესაბამისად.“

ტენდერში წინადადებების მიღება კი, 2025 წლის 26 სექტემბერს დაიწყება და 29 სექტემბერს დასრულდება. შესაბამისად, ბსუ-ს შესაძლებლობა აქვს 1 500 კაცი რესტორანში 4 ოქტომბრამდე შეკრიბოს [როცა „ოცნება“ ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას გეგმავს].

სატენდერო კომისიის ოქმში აღნიშნულია, რომ პირველკურსელთა დახვედრის ღონისძიების ორგანიზება ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსის 2025 წლის 5 სექტემბრის სამსახურებრივი ბარათით არის მოთხოვნილი.

სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტი კი, „შესყიდვის დაგეგმვის მიზნით ჩატარებული ბაზრის კვლევისა და ბსუ-ს 2025 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის საფუძველზე“ მომზადდა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
გოროდოკში ხიდი კვლავ ჩაკეტილია – ახლის მოწყობაში 2,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება
გოროდოკში ხიდი კვლავ ჩაკეტილია – ახლის მოწყობაში 2,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება
ბათუმისთვის დიდ და პატარა ავტობუსებს იყიდიან – 10,5 მილიონი ლარი 18 ავტობუსისთვის
ბათუმისთვის დიდ და პატარა ავტობუსებს იყიდიან – 10,5 მილიონი ლარი 18 ავტობუსისთვის
ბათუმისთვის ახალ ავტობუსებს ყიდულობენ – ტენდერში მონაწილეობა 10 ათასი ლარი ღირს
ბათუმისთვის ახალ ავტობუსებს ყიდულობენ – ტენდერში მონაწილეობა 10 ათასი ლარი ღირს
ბათუმში პროტესტის ადგილზე ტროტუარის მოსაწყობად მერიამ ტენდერი მეოთხედ გამოაცხადა
ბათუმში პროტესტის ადგილზე ტროტუარის მოსაწყობად მერიამ ტენდერი მეოთხედ გამოაცხადა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 მარტი

პასუხისმგებლობას არ გავურბივარ ე.წ. დაზარალებული დგებუაძისგან განსხვავებით – მზია ამაღლობელი 21.09.2025
პასუხისმგებლობას არ გავურბივარ ე.წ. დაზარალებული დგებუაძისგან განსხვავებით – მზია ამაღლობელი
ბათუმში მოპედი და მოტოციკლი შეეჯახა ერთმანეთს – 3 დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს 21.09.2025
ბათუმში მოპედი და მოტოციკლი შეეჯახა ერთმანეთს – 3 დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს
ბსუ პირველკურსელებს 150-ნაჭრიან ტორტზე რესტორანში ეპატიჟება 21.09.2025
ბსუ პირველკურსელებს 150-ნაჭრიან ტორტზე რესტორანში ეპატიჟება
„ჩემი რამდენიმე მოსწავლე ამ ქვეყანამ გადაარჩინა ლეიკემიას, ახლაც აქ მკურნალობენ“ –  ემიგრანტი ავსტრიიდან 21.09.2025
„ჩემი რამდენიმე მოსწავლე ამ ქვეყანამ გადაარჩინა ლეიკემიას, ახლაც აქ მკურნალობენ“ –  ემიგრანტი ავსტრიიდან
„უშუქოდ ვართ მეორე დღე, გზაც პრობლემაა“ – მაჭახლის ხეობის მცხოვრები 21.09.2025
„უშუქოდ ვართ მეორე დღე, გზაც პრობლემაა“ – მაჭახლის ხეობის მცხოვრები
„ტალახში არავინ იბანავებს, აღარც ტურიზმი გვექნება, რაღად გვინდა ეს მშენებლობები?“ – ზღვის ბიოლოგი 21.09.2025
„ტალახში არავინ იბანავებს, აღარც ტურიზმი გვექნება, რაღად გვინდა ეს მშენებლობები?“ – ზღვის ბიოლოგი