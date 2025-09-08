სტუდენტი ანრი კაკაბაძე სასჯელის მოხდის შემდეგ პატიმრობიდან გაათავისუფლეს

ბათუმელმა სტუდენტმა ანრი კაკაბაძემ სასჯელი სრულად მოიხადა და პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. მას 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა შეფარდებული და სასჯელაღსრულების დაწესებულება დღეს, 8 სექტემბერს დატოვა.
ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტი ანრი კაკაბაძე 2024 წლის დეკემბერში დააკავეს სამ სტუდენტთან და ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორთან ერთად.
გამოძიება მათ ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობას ედავებოდა.
საქმის განხილვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 7 თვე გრძელდებოდა.
25 ივლისს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვიქტორ მეტრეველმა ანრი კაკაბაძეს 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ხოლო მასთან ერთად დაკავებული მამუკა ჯორბენაძე, გურამ მიქელაძე, დავით გვიანიძე და გიორგი დავითაძე 18 და 15- ათასლარიანი გირაოთი გამოუშვა.
