08.09.2025 •
სტუდენტი ანრი კაკაბაძე სასჯელის მოხდის შემდეგ პატიმრობიდან გაათავისუფლეს
ბათუმელმა სტუდენტმა ანრი კაკაბაძემ სასჯელი  სრულად მოიხადა და პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. მას 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა შეფარდებული და სასჯელაღსრულების დაწესებულება დღეს, 8 სექტემბერს დატოვა.

ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტი ანრი კაკაბაძე 2024 წლის დეკემბერში დააკავეს სამ სტუდენტთან და ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორთან ერთად.

გამოძიება მათ ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობას ედავებოდა.

საქმის განხილვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 7 თვე გრძელდებოდა.

25 ივლისს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვიქტორ მეტრეველმა ანრი კაკაბაძეს 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

ხოლო მასთან ერთად დაკავებული მამუკა ჯორბენაძე, გურამ მიქელაძე, დავით გვიანიძე და გიორგი დავითაძე 18 და 15- ათასლარიანი გირაოთი გამოუშვა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
