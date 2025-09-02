აჭარიდან ასლან აბაშიძის გაქცევას „წულუკიანის კომისია“ ნაცმოძრაობის დიქტატის დამყარებად აფასებს 

დღეს, 2 სექტემბერს, „ოცნების“ პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო, ე.წ. „წულუკიანის კომისიის“ დასკვნა განიხილეს.
„წულუკიანის კომისიის“ დასკვნაში 2004 წელს აჭარიდან აბაშიძის მოსკოვში გაქცევა შეფასებულია, როგორც „ნაციონალური მოძრაობის დიქტატის დამყარება“.
„2004 წლის მაისში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში „ნაციონალური მოძრაობის“ დიქტატის დამყარების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი ხშირად იმეორებდა სიტყვებს – „შემდეგი ცხინვალია“. მიხეილ სააკაშვილს რომ მსგავსი შემაშფოთებელი მოსაზრება ჰქონდა, ამის შესახებ წუხილს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისიც გამოხატავდა, რაც მან თავის მემუარებში აღწერა კიდეც.
2004 წლის ზაფხულში მიხეილ სააკაშვილის კაბინეტში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, შიდა ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულს, მიხეილ ქარელს, რომელიც კომისიამ გამოკითხა, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ცხინვალის რეგიონზე ძალისმიერი მეთოდით კონტროლის აღდგენა უკვე გადაწყვეტილი იყო, უფრო მეტიც შეთანხმებული იყო, რადგან მიხეილ სააკაშვილმა მას პირდაპირ უთხრა „ამერიკელები მიხედავენ რუსებს“. ეს ხდებოდა 2004 წლის ზაფხულში“, – განაცხადა წულუკიანმა.
2004 წელს აჭარაში ხავერდოვანი რევოლუციით დასრულდა ასლან აბაშიძის ავტოკრატიული, 13-წლიანი მმართველობა. მმართველობის ბოლო ეტაპზე ასლან აბაშიძემ ჩოლოქში ხიდები ააფეთქა, აჭარის დანარჩენი საქართველოსგან იზოლაციის მიზნით. მანამდე აჭარის ადმინისტრაციულ საზღვარზე, ჩოლოქის ხიდთან, წლების განმავლობაში ბლოგპოსტები იყო მოწყობილი.
აბაშიძის მმართველობა ხასიათდებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევებით, რუსული გავლენების გაძლიერებითა და კლანური მმართველობით.
2004 წლის მაისში, ბათუმში, მრავალათასიანი საპროტესტო აქციების ფონზე ასლან აბაშიძემ დატოვა საქართველო და რუსეთში წავიდა, პუტინის მთავრობის წარმომადგენლის, იგორ ივანოვის თანხლებით.
