დამანგრეველი მიწისძვრა ავღანეთში – დაიღუპა 800-ზე მეტი ადამიანი

ავღანეთში ძლიერი მიწისძვრის შედეგად 800-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 3000-ზე მეტი დაშავდა.
გუშინ, 31 აგვისტოს, ავღანეთში დაფიქსირებული მიწისძვრის სიმძლავრე 6.0 იყო. ეპიცენტრი ქალაქ ჯალალაბადიდან 27 კილომეტრში, პაკისტანის საზღვართან ახლოს იყო.
დასავლური მედიის ცნობით, ავღანეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ ავღანეთში, კუნარის პროვინციაში ოთხი სოფელი მთლიანად განადგურებულია, ხოლო რამდენიმე სხვა – ნაწილობრივ დაზიანებული.
დაშავებულების ევაკუაციისთვის აღმოსავლეთ პროვინციებში ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების რეაგირების ჯგუფები გაიგზავნა.
მედიის ცნობით, თვითმხილველების თქმით, ნანგრევების ქვეშ ბავშვები და მოხუცები რჩებიან.
მაშველებს აღმოსავლეთ ავღანეთში რიგ დასახლებებში შესვლა მთიანი ლანდშაფტის გამო უჭირთ.
ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/HAMID SABAWOON