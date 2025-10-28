თურქეთში 6.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა

27 ოქტომბერს, ღამით, 6.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა თურქეთში, ბალიქესირის პროვინციაში.
პირველადი ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად 30-მდე ადამიანი დაშავდა, ოფიციალური ცნობებით, მათ შორის იყვნენ ის პირებიც, რომლებიც მიწისძვრის დროს აივნიდან გადახტნენ და დაზიანებები მიიღეს.
თურქეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (AFAD) ცნობით, მიწისძვრა ადგილობრივი დროით 22:48 საათზე, 5.99 კილომეტრის სიღრმეზე მოხდა და იგრძნობოდა მარმარილოსა და ეგეოსის რეგიონებში, მათ შორის სტამბოლსა და იზმირში.
პირველადი ცნობების თანახმად დაინგრა ჩამოინგრა სამი ცარიელი შენობა და ორსართულიანი მაღაზია.
პირველი ბიძგის შემდეგ, მიწისძვრით გამოწვეული ბიძგები გაგრძელდა, რამაც ბევრი მაცხოვრებელი აიძულა ღამე გარეთ გაეტარებინათ ძლიერი წვიმის მიუხედავად.
_______________
ფოტო: www.hurriyetdailynews.com