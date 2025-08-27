მემედ აბაშიძის გამზირზე ბუჩქებს თხრიან, გამწვანებაში ამბობენ, რომ აქ კორდს დააგებენ

ბათუმში, მემედ აბაშიძის გამზირზე, ქალაქის მერიის გამწვანების სამსახური მრავალწლოვან ბუჩქებს ჭრის და თხრის. ტროტუარის გასწვრივ გაზონებში მხოლოდ ხეებს ტოვებენ.
„ბათუმელები“ დაუკავშირდა მერიის გამწვანების სამსახურს.
„მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. ეს ბუჩქები გადაზრდილი იყო, ამასთან დაზიანებული და დაავადებულიც. შესაბამისად, არც ვიზუალი იყო მისაღები, განსაკუთრებით დიდთოვლობის შემდეგ, ამიტომ გაზონში მათ ნაცვლად უახლოეს პერიოდში იგეგმება კორდის დაგება. რაც შეეხება ხეებს, ყველა დარჩება ადგილზე. ეს ბუჩქები ყველა ჩვენს სანერგეშია გამოყვანილი“, – გვითხრეს მერიის გამწვანების სამსახურში.
გამწვანების სამსახურში ასევე თქვეს, რომ ბუჩქების ნაწილს ისევ სანერგეში გადაიტანენ და მათი „უმრავლესობა გადარჩება“. თუმცა, ბუჩქებს ისე ჩეხავენ და თხრიან, რომ საეჭვოა ისინი გადასარგავად გადაჰქონდეთ.
ბათუმში, მემედ აბაშიძის გამზირზე ბუჩქებს ჭრიან და თხრიან / 27.08.2025