„მეწყრული პროცესების გამო, დროებით გაყვანილია 15 ოჯახი“ – ხელვაჩაურის მერია

„საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყრული პროცესების გამო, უსაფრთხოების მიზნით დროებით გაყვანილი იქნა 15 ოჯახი,“ – აღნიშნულია ხელვაჩაურის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ხელვაჩაურის ერთ-ერთ სოფელში გზის ჩაკეტვის და მეწყრის შესახებ „ბათუმელებს“ სოფელ მახოდან დაუკავშირდნენ. აქ გვითხრეს, რომ მერიიდან ტელეფონზე დაუკავშირდნენ, მაგრამ ამ დრომდე „მთავრობიდან ისევ არავინ გამოჩენილა“.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექის შედეგად დაიტბორა, როგორც ცენტრალური, ასევე შიდა საუბნო გზები და რამდენიმე ადგილზე განვითარდა მეწყრული პროცესები.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, უხვი ნალექის მოსვლის შედეგად, სხვადასხვა ლოკაციაზე განვითარებული მეწყრული პროცესების გაწმენდითი სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. სამუშაოებში ჩართულია მერიის შესაბამისი სამსახურებისა და აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და ადამიანური რესურსი,“ – აღნიშნულია ხელვაჩაურის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
მთავარი ფოტო: მეწყერი ხელვაჩაურის სოფლებში. ხელვაჩაურის მერიის ფოტო.
