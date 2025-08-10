მთავარი,სიახლეები

„მეწყრული პროცესების გამო, დროებით გაყვანილია 15 ოჯახი“ – ხელვაჩაურის მერია

10.08.2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყრული პროცესების გამო, უსაფრთხოების მიზნით დროებით გაყვანილი იქნა 15 ოჯახი,“ – აღნიშნულია ხელვაჩაურის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ხელვაჩაურის ერთ-ერთ სოფელში გზის ჩაკეტვის და მეწყრის შესახებ „ბათუმელებს“ სოფელ მახოდან დაუკავშირდნენ. აქ გვითხრეს, რომ მერიიდან ტელეფონზე დაუკავშირდნენ, მაგრამ ამ დრომდე „მთავრობიდან ისევ არავინ გამოჩენილა“.

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექის შედეგად დაიტბორა, როგორც ცენტრალური, ასევე შიდა საუბნო გზები და რამდენიმე ადგილზე განვითარდა მეწყრული პროცესები.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, უხვი ნალექის მოსვლის შედეგად, სხვადასხვა ლოკაციაზე განვითარებული მეწყრული პროცესების გაწმენდითი სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. სამუშაოებში ჩართულია მერიის შესაბამისი სამსახურებისა და აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და ადამიანური რესურსი,“ – აღნიშნულია ხელვაჩაურის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

„მეწყერმა გზა მოგვიჭრა და სახლს მოადგა, მთავრობიდან არავინ ჩანს“ – მოქალაქე ხელვაჩაურიდან

 

 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
