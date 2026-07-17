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„შენზე ვფიქრობდი ახლა” – ბათუმში, წინააღმდეგობის აქციაზე კინოჩვენებები გრძელდება

17.07.2026
„შენზე ვფიქრობდი ახლა” – ბათუმში, წინააღმდეგობის აქციაზე კინოჩვენებები გრძელდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, წინააღმდეგობის აქციაზე, ქართული დოკუმენტური კინოს დღეები გრძელდება.

დღეს და ხვალ, 17-18 ივლისს, კინოჩვენება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, აჭარის მთავრობის შენობის მიმდებარედ, 21:00 საათზე დაიწყება.

17 ივლისს აქციაზე აჩვენებენ რეჟისორ მაკა გოგალაძის ფილმს – „შენზე ვფიქრობდი ახლა”. დოკუმენტური ფილმი ეძღვნება 90-იანი წლების ქუთაისის ყოველდღიურობას, კოლექტიურ მეხსიერებას, რომელიც ირეკლება საზოგადო და ოჯახურ არქივებში.

18 ივლისს კი  ნაჩვენები იქნება ნინო ორჯონიკიძის და ვანო არსენიშვილის 2019 წლის დოკუმენტური ფილმი „გვირაბი” – ფილმში აღწერილია საქართველოს ცენტრალურ მაგისტრალზე ახალი გვირაბის მშენებლობის პროცესი.

„ამ გვირაბმა ჩინეთიდან ევროპამდე გზა უნდა შეამციროს. აქამდე თითქოს დროში გაყინული სივრცე დიდი ცვლილებების მოლოდინით ივსება, თუმცა იმედებისა და დაპირებების მიუხედავად, უკეთესი მომავალი არ ჩანს. სოფელში შემოჭრილი გვირაბი ახალი გამოწვევების მიზეზი ხდება. ამბოხს ჯერ ადამიანები იწყებენ, შემდეგ კი ბუნება”, – ვკითხულობთ ფილმის აღწერაში.

ჩვენებები 21:00 საათზე დაიწყება.

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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
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